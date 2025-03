Una telecamera ogni 95 abitanti. Duecentouno in tutto. E altre ne sono in arrivo, sempre più sofisticate, sempre più hi-tech. Capaci di operare anche al buio, attivarsi quando serve e restituire immagini di una definizione straordinaria.

Benvenuti a Monserrato, centro dell’hinterland cagliaritano che non arriva a 19mila residenti, diventato negli ultimi anni uno dei più videosorvegliati della Sardegna e probabilmente d’Italia. In molti l’hanno un po’ polemicamente definita “la città del Grande Fratello”, aprendo il dibattito su quanto sia utile, opportuno ed etico piazzare occhi elettronici un po’ ovunque.

Il Grande Fratello

Un’etichetta che al sindaco Tomaso Locci, rieletto per la terza volta di fila lo scorso giugno, non fa né caldo né freddo. «Il Grande fratello è su Canale 5, a me interessa la tranquillità dei miei cittadini», spiega deciso. «Grazie alle telecamere abbiamo garantito una percezione di sicurezza mai avuta prima a Monserrato, che era lo scopo che volevamo raggiungere». Un tema sul quale la sua amministrazione non bada a spese. Dal 2016, anno del suo primo mandato, sono stati investiti circa 300mila euro, molti arrivati dal Ministero. L’ultimo stanziamento, 40mila euro, riguarda l’acquisto di una ventina di apparecchi: kit composti da telecamere bullet ad alta definizione, dispositivi con streaming video, cattura dell’immagine in contemporanea e lettura della targa delle automobili, telecamere “speed dome” ruotabili e in grado di coprire più zone con un’unica unità, fototrappole solari con allarme e visione notturna, e sistemi di batterie e antenne wireless.

I risultati

Una rete a cui sfugge poco o quasi nulla. «Ha consentito di assicurare alla giustizia oltre il 90% degli autori di reati minori ma anche di quelli più gravi come le rapine, con la conseguenza che i crimini piccoli e grandi in città sono crollati perché la gente ha paura di delinquere – rivendica il primo cittadino -. Senza considerare l’efficacia nella lotta alle discariche abusive». E non sembra un caso che nei giorni scorsi il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, il generale Luigi Grasso, abbia voluto fare una visita ufficiale in Municipio anche per ringraziare l’amministrazione dello sforzo fatto sul fronte della sicurezza. «La sua visita ci ha fatto molto piacere – prosegue Locci -, avendo noi una stazione dei carabinieri che opera con grande efficacia e professionalità. Loro sono molto bravi a fare le indagini ma sanno di poter contare su questo aiuto in più. Le nostre telecamere leggono la targa e grazie a questo sistema, ad esempio, di recente sono stati rintracciati dei rapinatori che erano passati da Monserrato durante la fuga. Inoltre sono in grado di individuare in automatico i veicoli rubati o privi di assicurazione o revisione».

La filosofia

La sicurezza prima di tutto, dunque. «Questa è la nostra filosofia – conclude Locci -. Lo dimostra il fatto che per primi in Sardegna abbiamo adottato il sistema “safe spotter” che attiva la telecamera non appena “sente” il rumore tipico di un incidente stradale, mandando immediatamente un allerta nei cartelli elettronici e avvisando in tempo reale la centrale della Polizia Locale. Ci sono poi altre telecamere in grado di identificare in automatico le infrazioni gravi al codice della strada e quelle che monitorano le acque dei canali in caso di rischio alluvione. Insomma, la nostra rete è al servizio dei cittadini e non contro di loro. Chiunque si comporta secondo le regole non ha nulla da temere».

