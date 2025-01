La città del 2025 passa dai cantieri 

Il 2025 sembra un anno dirimente per Cagliari. Il mercato di San Benedetto si preparerà a cambiare volto, terminerà il calvario di via Roma. Entro l’estate, almeno parzialmente, riaprirà l’anfiteatro romano. E potrebbe essere testata la metro di superficie. Crescerà l’attesa per il cantiere del nuovo Sant’Elia. Insomma, il capoluogo dell’Isola si adatta camaleonticamente alle trasformazioni che la post modernità richiede. Come nella cartina di tornasole che restituisce il mondo delle professioni. Ovvero, commercialisti, medici, avvocati, ingegneri e commercianti. Speranzosi all’ora di definire una scala di priorità, ma anche pronti a non eccedere con l’ottimismo.

Grandi opere

Alberto Vacca vuole per Cagliari «nuova luce e identità», dice il presidente dell’Ordine dei commercialisti. Il suo focus passa da via Roma: «Attendiamo la riapertura, ma pensiamo anche alla prospettiva che arriverà con i nuovi approdi per maxi yacht». Qui il primo suggerimento: «Ricordiamo che servirà sviluppare anche la cantieristica per evitare che la nostra città si converta in una semplice meta di passaggio». E poi «il futuro stadio Gigi Riva che non solo porterà lustro a Cagliari sulle manifestazioni sportive, ma diventerà un polo di aggregazione. Pensiamo alla possibilità di avere un’arena per i grandi eventi, attraverso un intervento che metterà il sigillo sulla riqualificazione di Sant’Elia».

Nel quotidiano

Dall’osservatorio di Confcommercio, Emanuele Frongia dice: «Mi auguro che il 2025 sia un anno di pianificazione. Cagliari ha quasi tutto per spiccare il volo e molti imprenditori sono pronti a investire maggiormente. Ma a volte si ha la percezione che la città si navighi a vista. Ci serve invece un futuro certo, anche se ci sono condizioni che non dipendono solo da noi. Si pensi alle guerre o alle crisi economiche». Per Frongia, «parcheggi e illuminazione» sono la strada maestra per sognare una grande Cagliari, di cui va «costruita la Dmo», quella destinazione turistica che in un colpo solo farebbe allungare stagione e presenze.

Il diritto alla salute

Emilio Montaldo presiede l’Ordine dei medici. E lì guarda, nel terreno (disperato) della salute. «Da cittadino mi tocca l’incapacità del Sistema sanitario di garantire adeguate cure. A un paziente oncologico che deve aspettare un anno per una visita, non gli si sta dando più il diritto di scegliere la vita». Per Montaldo il discorso non è diverso con i cittadini che hanno basso reddito: «Le liste d’attesa interminabili tolgono ogni speranza. Quella stessa che le istituzioni non garantiscono più nemmeno ai giovani medici, di cui si chiede il contributo nelle emergenze, ma senza agevolarne il percorso della specializzazione».

La via sociale

Per il 2025, Matteo Pinna, presidente dell’Ordine degli avvocati, spera in una Cagliari luogo di dialogo e di progresso. Una città senza “zone rosse”, che sappia resistere alle tentazioni del populismo securitario con gli strumenti della politica, dello sviluppo, della cultura, dell’inclusione. Una città che sappia tenere insieme la valorizzazione del merito e la lotta alle disuguaglianze, la vocazione turistica e il ripopolamento. Una città che si sforzi di cercare sempre l’uomo in ogni contesto. Anche in quelli che più spingono verso le semplificazioni che sono sempre, in qualche modo, forme di violenza». Per Pinna, «rispetto» non è solo «la parola dell’anno appena chiuso», ma anche «un ottimo augurio per quello che si apre».

Le soluzioni

L’Ordine degli ingegneri ha pronta la lista del 2025, «con una serie di sfide cruciali», anticipa il presidente Federico Miscali. «Sulla transizione energetica, siamo parte dei tavoli tecnici attivati in Regione per redigere il nuovo Piano». C’è poi «la questione urbanistica, di cui attendiamo l’aggiornamento della legge, un'opportunità per ripensare gli spazi urbani e rurali in chiave sostenibile, limitando il consumo di suolo». Ancora: «Servono azione concrete sul fronte della mobilità», così come «modernizzare porti e aeroporti per supportare non solo il turismo, ma anche garantire una maggiore interconnessione coi mercati nazionali e internazionali». Infine: «Gestione delle risorse idriche e lotta alla siccità», oltre «digitalizzazione e innovazione tecnologica, tema trasversale e sempre più centrale».

