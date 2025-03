La città dei giovani, nasce la Consulta 

Il più giovane è Christian Colandrea, 18 anni, un eloquio che inganna l’età. «Collaboriamo a progetti per far crescere la città», dice. Tra i più anziani c’è Elisa Pitzalis, 24 anni, studentessa universitaria, già con idee chiarissime. «Da fuori si critica è basta, adesso abbiamo l’opportunità di fare. Quindi, facciamo». Ecco la “meglio gioventù” della neonata (ieri) Consulta dei giovani, l’organismo di raccordo tra la parte più giovane della società e gli organi di governo locale, pronto a discutere, pensare e dare pareri. Insomma, a fare esercizio di democrazia.

L’avvio

La partenza è in folle. Perché «la mancata nomina di due rappresentanti del mondo universitario», da parte del consiglio degli studenti dell’ateneo, fa presente uno dei componenti, «richiederebbe un rinvio». Sarebbe il terzo. Poi su consiglio di Massimo Zedda, che ricorda che «un rinvio in politica non è sinonimo di una buona cosa», ingrana la marcia e alla fine la Consulta dei giovani parte ufficialmente. «È importante avere questo spazio di confronto, siamo una voce», quella dei giovani, «che non sempre viene rappresentata», dice Elisa Pitzalis.

Ambiente, scuola, famiglia, diritto alla mobilità, educazione sessuale, inserimento nel mondo del lavoro, diritti sociali: ecco alcuni dei temi sui quali la Consulta lavorerà. «Co-progettazione e co-programmazione sono le parole chiave», spiega Marco Pilloni, 22 anni. «Saremo a contatto con l’amministrazione comunale», sottolinea Davide Floris, «discuteremo di temi e proposte che rappresentano il mondo giovanile», aggiunge.

Il sindaco

«La Consulta», dice Zedda in apertura dei lavori, «ha una grande importanza. Rappresenta, infatti, una parte di società che chi amministra una città può interpretare per conoscerne le reali esigenze. Niente, però, può essere paragonato a un confronto diretto con chi quelle esigenze e quei bisogni li vive direttamente». «Siamo felici», aggiunge l’assessora Giulia Andreozzi, «perché crediamo negli istituti di partecipazione. Ci aspettiamo un confronto costruttivo». Concetto confermato da Paola Mura (commissione pubblica istruzione): «Siete una pluralità di voci capace di rappresentare le esigenze di oggi ma anche le prospettive future».

Eletti

L’organismo ha eletto Davide Floris, presidente, e Christian Colandrea, vicepresidente. Fanno parte del direttivo Luca Madeddu, Lorenzo Massa, Virginia Anna Floris, Elisa Pitzalis, Margherita Tanca, Simone Cuccu, Gianluigi Mamusa e Lorenzo Zucca. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA