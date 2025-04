La città dei duecento senzatetto 

Schiamazzi, litigi, grida. Qua e là, sporcizia e qualche bottiglia: una di un famoso superalcolico, qualche altra di birra. Un manipolo di senza dimora, con evidenti problemi di tipo sanitario, ha scelto la parte finale dei portici di via Roma come proprio domicilio.

Alcol e malessere sono una miscela esplosiva per chi non riesce a farne a meno. Non c’è mattina, pomeriggio o sera che i passanti - non pochi, considerato che la stazione è due a due passi - debbano scansarsi per evitare di essere coinvolti nei continui litigi, farciti da urla e parole non sempre ortodosse.

I “protagonisti” sono una decina tra uomini e donne, tra l’altro neppure giovanissimi, ai quali la vita non ha regalato di più che un’esistenza sempre sul filo del rasoio. Eppure, quando gli è stato prospettato, si sono opposti a un trattamento sanitario.

Il fenomeno

In città sono 130 i “soggetti” portati via dalla strada dopo l’accettazione di un trattamento sanitario in strutture dedicate, dove vengono accolti tramite una co-progettazione posta in essere dall’amministrazione con le associazioni che hanno partecipato a un bando. Per altri 23, relativamente alle urgenze, è la Diocesi arcivescovile a dare il suo contributo in termini di spazi, grazie alla creazione di altre due strutture per l’accoglienza. Infine, per altri quaranta, non si riesce a trovare una soluzione, perché le persone coinvolte non accettano le cure e preferiscono restare per strada. Ed è questo il caso specifico del gruppo di senza dimora che trascorre le giornate in via Roma.

Il Comune

Che fare di loro? L’assessora ai Servizi sociali Anna Puddu informa: «Sono collegata in chat con le associazioni che partecipano all’unità di strada in città», dice. «Alcuni rifiutano di essere inseriti, anche perché stare dentro una struttura significa dover sottostare a delle regole. In altri casi siamo riusciti in un’opera di convincimento, ma per me il no non è una soluzione accettabile e quindi monitoriamo di continuo la situazione per fare in modo che, anche per queste persone, si arrivi a una soluzione in grado di aiutarli a riprendere per mano la loro vita».

La spesa

Il Comune - in base alle informazioni raccolte dall’assessora Puddu - spende 700mila euro per risolvere le situazioni al limite. «Ma davanti alle difficoltà», chiosa l’esponente della Giunta guidata da Massimo Zedda, «non sono solo i soldi ad essere necessari».

