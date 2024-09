La città che vive (e lavora) prima dell’alba  

Basterebbe il profumo del pane appena sfornato a metterti in pace con la vita. Anche se la sveglia ha suonato alle 4 e mezz'ora dopo sei lì, tra quel pezzetto d'umanità che prima ancora dell'alba ha già preso servizio e si prodiga per i pochi svegli e i tanti che ancora dormono.

Rientra nel primo caso il personale del bar Giardino, che in via Campania assicura sostentamento e assiste al cambio turno. «Siamo aperti dalle 2 e trenta, ogni giorno dell'anno. In pratica serviamo la colazione a chi rientra dalla discoteca e ai lavoratori della notte che prendono servizio», racconta Felice Rubino, figlio del titolare che anni dietro il bancone devono aver immunizzato al sonno. E lo trovi bello arzillo mentre due donne al tavolino discutono del caldo che non dà tregua prima di iniziare con le pulizie di vari uffici. Al Santissima Trinità c'è chi invece si appresta a far rientro a casa: «Ho iniziato alle 22, sto per andare via. È stata una serata abbastanza tranquilla», spiega Alessandro, che fa la guardia giurata e saluta il collega appena arrivato con il sorriso che si riserva alle grandi occasioni. E nel frattempo compare Antonio, ex rappresentante piegato al volontariato, al volante di un'ambulanza che ha alle spalle 12 ore di lavoro e tre trasferte Costa Rei-Cagliari per altrettante richieste d'aiuto.

Stazione e mercato

I vantaggi ci sono. Niente traffico, ad esempio, e neanche il rischio di essere costretto a dialogare con qualcuno; che di prima mattina non è che piaccia a tutti. Non è un problema di Daniele Castaldi, che nel tempo libero fa l'attore e in quello restante spazza le strade: «Macché operatore ecologico, sono uno spazzino, anzi, scovadori . E vorrei dire che Cagliari non è sporca come vuole far credere qualcuno». E andrebbe avanti a chiacchierare a lungo. Impossibile per Mauro, che si accinge a guidare la corriera - vuota - dell'Arst in partenza dalla stazione di piazza Matteotti e diretta a Maracalagonis: «Sicuramente non si perde tempo con il traffico». La tappa dopo è al mercato di San Benedetto: quarantacinque minuti dopo le 5 è già un viavai di fornitori intenti a sistemare la merce sui banconi in vista dell'apertura al pubblico. «Sono sveglio dalle tre, è terribile e non ci si abitua a questi ritmi», taglia corto Paolo, dal box 100, che ne approfitta per pubblicizzare i fichi di Chia a 8 euro. È già operativo anche l'edicolante Maurizio Cattina: «È questione di allenamento, certo non bisogna andare a letto tardi». E poi racconta che operatori del mercato a parte i primi clienti sono soprattutto anziani che non rinunciano al quotidiano cartaceo.

L’alba

Poco dopo le 6 c'è un uomo sulla cinquantina che attende l'alba in viale Europa, mentre al Poetto c'è chi ha già sistemato seggiolina e asciugamano in prima fila e si gode il doppio spettacolo: una comitiva di germani reali parecchio vivaci e il cielo che inizia a schiarirsi. Occasione imperdibile per festeggiare il ventiduesimo compleanno di Tea, con tanto di palloncini e candelina per l'allestimento sulla battigia in compagnia di un'amica. Un po’ di pace prima che il resto della città si svegli, e inizi il traffico di sempre che fa rimpiangere la sveglia alle 4.

