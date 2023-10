La città che non c’è più rivive su Facebook «Prima era più bella» 

Sono gli anni Cinquanta, quelli delle processioni sopra il ponte di cemento armato per raggiungere il mare di Giorgino e del signor Clavot, che dalla sua drogheria tra piazza Yenne e via Manno tira fuori di tutto: spezie, caffè, latte.

Dall’altro lato della città c’è fermento: le saline del Poetto - ancora coi casotti - producono reddito, mentre l’attesa per la Fiera eguaglia quasi Sant’Efisio. Sessant’anni dopo un signore - Augusto Soro - decide di iniziare a mettere insieme i pezzi della Cagliari che non c’è più. Immagini in bianco e nero, che già da sole fanno nostalgia, unite ad aneddoti su personaggi, luoghi e fatti. Tutto riunito nella pagina Facebook “Cagliari fotografica - tra passato e presente”, dove i follower aumentano, insieme ai ricordi.

Portinaio nostalgico

Il confronto non regge: «Molto meglio prima, basta pensare a piazza Matteotti, c’erano il laghetto, il ponticello e i pesci rossi», sentenzia Soro, fondatore della pagina, che ha 62 anni e nella vita reale fa il portinaio - per l’occasione anche psicologo - di quattro palazzi riuniti. E con altrettanta veemenza assicura che gestire una pagina social è decisamente meno duro del mantenere gli equilibri tra i condomini. «Manco a paragone: nel mondo virtuale basta bannare i disturbatori, in quello reale, è decisamente più complesso». Non si possono, ad esempio, silenziare le proteste decisamente più moderne di chi si scontra con i guasti degli ascensori di Castello, scalette Santa Chiara incluse. Proprio lì, dove un tempo c’era il mercato civico - il primo di Cagliari - distribuito su due piani e dove l’accoglienza era gestita dal vecchietto seduto sulle scale. «Cinque limoni per cento lire». Ora le sue grida non si sentono più, e insieme a lui è sparito pure un piano. In quello attuale resistono pochi box, che comunque portano avanti la tradizione.

Regole e amarcord

Niente politica, né sport e religione. Soro su questo non transige, e nemmeno i tre amministratori della pagina: il figlio Alessio, Mario Lai e Alessandra Atzori. Regole dei tempi moderni ben lontani dagli anni Sessanta, quando l’Hotel Mediterraneo s’affaccia per la prima volta su viale Colombo e il passaggio ai russi, con conseguente fermo dei lavori non è sicuramente in programma. Ci sono ancora i tram, i lampioni col palo di legno, le sfide storiche tra Vespa e Lambretta e via Roma senza cantiere. Lì, dove nel 1906 apre il primo cinema di Cagliari, Iris dei fratelli Mazza, destinato a lasciare spazio alla Rinascente (iniziata a costruire nel 1925), ci sono due ragazze su una panchina, nella vecchia passeggiata centrale, alle loro spalle una locandina del film “Una giornata particolare”, di Ettore Scola. Intanto le casette dei pescatori di viale Diaz si avviano alla demolizione, in attesa della visita di Papa Paolo VI e dell’imminente inaugurazione di piazza dei Centomila.

Personaggi

Bisogna tonare indietro sino agli anni Trenta per ritrovare i fratelli Marceddu. Che facevano i fabbri vicino al Teatro Civico di via Università - attualmente chiuso - e famosi per la loro passione per i pesci. Pare avessero una nota predilezione per zerri e sardine, che si racconta arrostissero su una grande rete metallica utilizzata anche come letto. Altro quartiere altra storia: nelle viuzze di Castello c’era Luigi Deidda, inseparabile dal suo tamburo con il quale intonava la marchetta casteddaia “Reggengè”. E poi ci sono i personaggi arrivati a Cagliari da lontano, come Mike Bongiorno. È il 3 agosto del 1958, una domenica, e lui viene chiamato a presentare il concorso “Miss abbronzatura”, ospitato al Lido. Non è dato sapere chi si aggiudicò l’ambitissimo titolo, ma fa comunque parte della storia di Cagliari. Quella che Soro, nato a La Vega, ha deciso di riportare in vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA