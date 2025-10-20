La città celebra Suor Nicoli sempre al servizio dei poveri 

Il quartiere della Marina in festa per la mamma de “is piciocus de crobi”, la beata Giuseppina Nicoli, la suora vincenziana che spese la sua vita al servizio dei poveri di quel rione che trasformò in una “centrale della Carità”. Suor Nicoli oggi riposa, nella cappella dell’Asilo della Marina, di fronte a suor Teresa Tambelli, la “madre Teresa” dei “marianelli”, i monelli di Maria.

Le celebrazioni

Un rione in festa a cominciare da giovedì, con la suggestiva processione per le strade della Marina con le Reliquie della Beata e sino a domenica quando sarà l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi a concludere i festeggiamenti con una solenne celebrazione eucaristica.Il corteo partirà dalla Cappella di via Baylle alle 18,15 per dirigersi verso la vicina parrocchiale di Sant’Eulalia dove alle 19 il parroco della Cattedrale, monsignor Alberto Pala, celebrerà la Messa in onore della beata. Venerdì 24 ottobre e sabato 25 sempre nella parrocchia del quartiere Marina altri momenti di preghiera guidati rispettivamente da don Andrea Secci (parroco della chiesa Santa Maria degli Angeli di Quartu) e da don Massimo Noli (parroco della chiesa di Santa Lucia) animati musicalmente dal coro parrocchiale.

La storia

Beatificata il 3 febbraio 2008 davanti alla Basilica di Bonaria, suor Giuseppina Nicoli arriva a Cagliari il primo gennaio 1885, quando ha appena compiuto 21 anni. Vi ritornerà nel 1914 per dirigere l’Asilo della Marina. Con l’aiuto delle consorelle, in particolare di suor Teresa Tambelli crea spazi ricreativi e formativi per le ragazze che lavorano alla Manifattura Tabacchi, insegna il catechismo, impartisce lezioni per imparare a leggere e a scrivere. Nel 1917, al Poetto apre la prima colonia marina, per bambini rachitici e scrofolosi.Anche se il nome di suor Nicòli è più di tutti legato a “is piciocus de crobi”. Li conquista, li ribattezza con il nome di “marianelli” (monelli di Maria), fa loro scuola, li prepara a esercitare una professione, li istruisce nella fede, li restituisce alla vita sociale.«Il segreto per divenire grandi santi», amava ripetere la Beata «è praticare le piccole virtù, facendo tutto bene, nel tempo, nel luogo e nella maniera con cui Dio vuole».

