La città celebra San Giorgio, ieri la grande festa per il patrono 

È stata un’altra grande e partecipata festa di San Giorgio a Sestu, col rito religioso, la messa solenne, celebrata da don Sergio Manunza, e infine la grande la processione. Si rinnova dunque lo storico legame di Sestu con il suo patrono, un’usanza antica e secolare.

Il cocchio con la statua è stato trainato dai buoi di Felice Baldussi, un cittadino che da anni li presta per questo scopo. E poi via alla festa di colori, con i costumi della Pro Loco di Sestu, del gruppo folcloristico I Nuraghi e quello di San Gemiliano, e tutti quelli che li hanno voluti indossare. E poi la musica, con la banda Verdi. Molto seguita anche la vestizione, con cui i volontari dei Nuraghi hanno indossato in diretta gli eleganti abiti della festa tradizionali sestesi.

Presenti anche la sindaca Paola Secci, gli assessori, le forze dell’ordine tra Polizia Locale, Carabinieri e Barracelli. Infine la festa in piazza, con la musica e i dolci offerti dai volontari del Comitato della festa. E questa sera si continua, con il dj-set e spettacolo “Bebecita”; musica latino americana e ballerine dal vivo, dalle 20.30, nel piazzale Campioni d’Italia '69/'70.

