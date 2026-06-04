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Iglesias.
05 giugno 2026 alle 00:32

La città celebra il Breve di Villa di Chiesa 

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Il prossimo sarà un anno molto importante per la città medioevale che si accinge a vivere i 700 anni dalla ratifica de Il Breve di Villa di Chiesa". Intanto, in città, si susseguono una serie di iniziative finalizzate alla rievocazione di quel particolare tempo storico. Fra qualche giorno, lunedì 8 giugno, si terrà una mostra presso l'Archivio storico comunale di Iglesias, dove verrà esposto il Breve al pubblico. A seguire, giovedì 11 giugno, i cittadini di Iglesias e non solo, potranno passeggiare nelle vie del centro storico rievocando i passaggi più caratteristici scritti e narrati nell’antico Statuto, con l’iniziativa “A spasso con il Breve”. Il 13 e il 14 giugno, le associazioni medioevali della città andranno in scena con “Momenti di vita in Villa” rievocando la vita e le gesta raccontate nel Breve, nell’incantevole scenario del Chiostro di San Francesco. Si ritornerà indietro al XIII secolo quando, sotto l’influenza di Pisa e Genova, anche alcune cittadine sarde si diedero Statuti comunali, basati sul diritto romano: erano una carta costituzionale e, al contempo, un codice civile e penale. Il Breve si presenta come un grosso volume con una rigida copertina e pagine in budellino, scritte in caratteri gotici. È suddiviso in in quattro parti, ciascuna delle quali contraddistinta da uno a quattro segni rossi di riconoscimento e comprende 363 capitoli.

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