La città cattura le stelle della ginnastica ritmica 

Forza e grazia allo stato puro, l’armonia del corpo che incontra tenacia ed elasticità. A Oristano brillano le stelle della ginnastica ritmica: 400 atlete, di età compresa tra i 7 e i 18 anni, da giovedì si stanno dando battaglia sulle pedane del Palasport di sa Rodia. A quasi sette anni di distanza dall’ultima volta, la Sardegna ospita la fase nazionale dei campionati Promozionale, di Eccellenza, di serie A, A1, A2 e quello di Rappresentativa del circuito Msp. «Siamo felicissimi di essere a Oristano - dice entusiasta Martina Melis, responsabile tecnica regionale che assieme alla responsabile di giuria Laura Camarra e alle referenti nazionali Chiara Dolfini e Chiara Trivellini cura l’organizzazione dell’evento – abbiamo 22 società ritmiche presenti, in rappresentanza di tutta l’Italia».Il livello è alto: le ginnaste hanno svolto le prove regionali tra febbraio e marzo e hanno staccato il ticket per l’appuntamento oristanese. A rompere il ghiaccio sono state giovedì le atlete del campionato Promozionale a coppie, ieri è stata la volta della Rappresentativa a squadre. Oggi spazio al campionato di Eccellenza e alle serie A1 e A2, domani il grande finale con le gare di serie A individuale.È una vetrina importante per il territorio - assicura Martina Melis - molte ginnaste, accompagnate dalle famiglie, hanno approfittato per godersi qualche giorno di vacanza, speriamo il tempo sia clemente». ( m. g. )

