La città cambia volto con il Pnrr 

«A Monte Gurtei i lavori procedono spediti: il quartiere cambierà volto grazie a 9 milioni di euro e a un bando di fine 2021 vinto dal Comune di Nuoro - premette l’assessore dei Lavori pubblici, nonché vicesindaco, Fabrizio Beccu -. A breve, però, partiranno pure gli interventi nella zona di Preda Istrada: quindi, stiamo parlando di un progetto complessivo da 20 milioni». Due angoli del capoluogo troppo spesso dimenticati, da valorizzare e far dialogare a tutti i costi. E sullo sfondo un futuro tutto nuovo per due vie di collegamento, la via Trieste e il viale Repubblica. Ecco “Rigenerazione urbana”, piano ambizioso e dall’ampio respiro che intende dare un nuovo volto alle periferie, sfruttando le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Cantiere aperto

I lavori vanno avanti senza soste. La via Ragazzi del 99, a pochi metri dallo stadio Frogheri, cambia volto e prospettive. Con il progetto “Rigenerazione urbana” si sta delineando una corposa riqualificazione. Interventi sulla viabilità, percorsi pedonali, abbattimento delle barriere architettoniche. E ancora: illuminazione a led e un parco nuovo di zecca, quello di via Olbia. Dunque, operai all’opera pure su 57 alloggi di edilizia residenziale pubblica. «La soddisfazione è evidente perché i lavori stanno procedendo con velocità e senza intoppi - afferma Beccu -. Quello che sta avvenendo a Monte Gurtei si affianca a quanto accadrà nel quartiere di Preda Istrada e alle cosiddette vie di collegamento. Per noi è fondamentale ripartire dalle periferie». L’assessore dei Lavori pubblici spiega: «Abbiamo partecipato a questo bando con l’idea di unire due zone della città apparentemente distanti. Questa nostra visione è stata reputata vincente, ci ha permesso quindi di disporre di 20 milioni di euro per “rigenerare” due quartieri periferici che negli anni non avevano visto intervento così importanti».

Interventi per milioni

Nella periferie cittadine, a partire da Monte Gurtei, i cambiamenti radicali erano pressoché un miraggio. Ora in via Ragazzi del 99 si cambia registro: le trivelle non smettono di “cantare”. Stando a quella zona che dallo stadio della Nuorese si estende fino alla chiesa di San Paolo, le novità saranno parecchie. Nello specifico, ecco la riqualificazione di una sessantina di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Poi, della rete viaria, per complessivi 7 milioni e 400 mila euro. Infine, interventi sulla viabilità, percorsi pedonali, abbattimento delle barriere architettoniche e un nuovo parco urbano.

RIPRODUZIONE RISERVATA