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Assemini.
05 luglio 2026 alle 00:32

La città cambia volto con i piani d’intervento in diversi quartieri 

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Assemini prosegue il percorso di trasformazione urbana. Se l’estate 2025 aveva segnato l’adozione definitiva di importanti piani per la città, le recenti dichiarazioni del sindaco Mario Puddu confermano che il lavoro amministrativo procede con celerità.

Il focus principale resta l’area di Santa Lucia, dove l’iter urbanistico sta progredendo nel Piano di intervento 4. Dopo la chiusura del primo comparto - la cui gestione è già passata ai privati, come si nota dalle prime demolizioni - il Consiglio ha recentemente approvato l’adozione definitiva anche del secondo comparto, una zona più ridotta ma strategica, situata in prossimità dell’incrocio con via Sassari, sulla sinistra. L’orientamento è quello definito un anno fa: uno sviluppo ordinato, caratterizzato da edilizia a schiera, altezze contenute e totale assenza di palazzoni in un’area di circa 5 ettari all’ingresso della cittadina. Parallelamente continuano le opere infrastrutturali che, come il collegamento tra via Ogliastra e via La Nurra, hanno l’obiettivo di riorganizzare la viabilità cittadina.

«Siamo a un punto di svolta», ha ribadito il primo cittadino, sottolineando come la chiusura di questi procedimenti sia il risultato di un lavoro corale tra uffici, Commissione e Consiglio. Con la formalizzazione di questi atti, Assemini compie un ulteriore passo verso un’architettura urbana moderna, sostenibile e a misura di cittadino.

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