La città avvolta dalla penombra 

Oristano si è accesa, ma non del tutto. Esattamente un anno fa il Comune annunciava il grande progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica affidato a City green light: oltre 4milioni e mezzo di euro di investimento con l’obiettivo di ridurre i consumi del 35%, migliorare la sicurezza e trasformare il capoluogo in una piccola smart city. Oggi, al giro di boa di questo piano biennale, i numeri raccontano un percorso fatto di progressi importanti ma buona parte della realtà cittadina vive ancora nella penombra.

Le luci

Il bilancio tracciato dal dirigente dei Lavori Pubblici, Alberto Soddu, è chiaro: i nuovi corpi illuminanti già installati sono circa 5.300, pari all’84% del totale previsto. «Un risultato addirittura superiore alle stime iniziali, perché nel corso dei mesi il progetto si è allargato a nuove lottizzazioni e aree verdi», fanno sapere dagli uffici comunali. Per gran parte dei quartieri, dunque, le vecchie lampade sono già state sostituite con sistemi a Led più efficienti e moderni.

I ritardi

Non mancano però i ritardi. Gli interventi sulle linee elettriche, previsti per circa 4 chilometri, hanno finora interessato solo un quarto del percorso: un chilometro soltanto. Anche la sostituzione degli 800 pali difettosi procede con lentezza: ne è stato rinnovato appena il 10%. E basta passeggiare dopo il tramonto in alcune strade centrali per rendersene conto.

Le ombre

In via Cagliari, così come in via Solferino, solo per citare due strade ad alto traffico, si alternano tratti illuminati da nuove armature a Led già sostituite ad altri completamente al buio. E lo stesso scenario si ha in tutti i quartieri cittadini e nelle frazioni, dove a zone ben illuminate si alternano strade e marciapiedi al buio o quasi. Ma anche il centro storico oggi rimane avvolto da un’atmosfera cupa. Anche se qui, nella seconda annualità, sono previsti gli interventi più scenografici: una luce più morbida pensata per valorizzare le atmosfere del salotto cittadino e per esaltare monumenti che, grazie a proiettori Rgb di ultima generazione, potranno ricevere scenari cromatici variabili, trasformando piazze e palazzi in teatri di luce.

Sicurezza

E ai prossimi dodici mesi è differita anche la questione sicurezza. Gli attraversamenti pedonali con i semafori saranno riqualificati con tecnologie smart a supporto della mobilità degli ipovedenti, mentre in piazza Roma e piazza Eleonora faranno la loro comparsa i totem multimediali: pannelli informativi che aggiorneranno in tempo reale su traffico, eventi e servizi pubblici.

La spesa

In attesa di godere dei benefici economici nella bolletta del Comune e di un servizio davvero efficiente per i cittadini, il Comune ha adeguato il canone contrattuale con City green light: la revisione per il 2024 ha portato il corrispettivo a quasi 872mila euro più Iva, con un conguaglio di 126mila euro riconosciuto alla società. Nei prossimi dodici mesi il progetto entrerà nella fase decisiva: completare gli scavi, sostituire i pali difettosi, uniformare i livelli di illuminazione e, soprattutto, dare nuova luce a tutta la città.

