«La città avrà un regolamento del Verde» 

«Parliamo di uno strumento che a Cagliari non è mai esistito, lo introduciamo per la prima volta insieme a una serie di paletti a tutela di parchi, giardini e piante, pubblici e privati». Andrea Scano, presidente della commissione Pianificazione strategica, lo presenta così il nuovo Regolamento per il Verde, lavoro a più mani con l’altro parlamentino di Palazzo Bacaredda che si prende cura di alberi e aiuole, sotto la guida di Francesca Mulas.

«Il messaggio che lanciamo è politico e sociale insieme – spiega Scano –: il verde non è solo un abbellimento o un ingombro di cui disfarsi. Dobbiamo considerarlo un bene collettivo, indispensabile e necessario, specie in questo periodo di cambiamenti climatici importanti ed eventi meteorologici forti e improvvisi. Il verde riduce le isole di calore, conservando meglio il microclima».

Il nuovo regolamento fisserà intanto le regole sulle potature, «per arginare quelle pesanti, o poco rispettose, avvenute nel tempo. Apriamo anche alla partecipazione dei cittadini nella gestione del verde assegnando loro, con un contratto di cura, piccoli spazi pubblici. Sono previste inoltre 0norme sulla fruizione di parchi e giardini, così come la tutela degli alberi di pregio storico, architettonico e ambientale. Altrettanto necessaria l’attività di vigilanza e di sanzione – conclude Scano –. Il voto prima della pausa estiva.

