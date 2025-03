La città assediata dai cinghiali 

I cinghiali tornano a far visita alla periferia della città ma presto non avranno vita facile: oggi, infatti, il primo gruppo di cacciatori formato dalla Provincia sosterrà l’esame finale del primo corso istituito per varare il programma di abbattimenti controllati. L’emergenza era già esplosa la scorsa estate quando per una serie di ragioni naturali e climatiche, fame e carenza di acqua, la presenza dei cinghiali si stava manifestando sempre più frequentemente non solo ai confini della città ma anche in alcune aree urbane.

L’assalto

Gli animali affamati scendevano dai boschi di monte Leone, dei monti di Cannas, dalle colline che sovrastano Serbariu e Medadeddu e si avvicinavano ai giardini e alle case in cerca di cibo, spesso sotto forma dell’immondezza abbandonata dai vandali come i sacchetti del cibo d’asporto. Le visite degli animali venivano quindi favorite comunque dall’operato dell’uomo. Pochi giorni fa nuovi avvistamenti dalle parti di via Valverde, una traversa di via Fertilia, margine est della città fra corso Iglesias e Cannas di Sopra: «Due mattine fa ho trovato scavato in più punti il terreno vicino al mio giardino – racconta Diego Sorgia – e non era in quelle condizioni la sera prima: tutto il rione si trova ai confini con la campagna e in linea d’aria non distante dal fiume Rio Cannas e ho trovato tracce anche nei dintorni». Altri residenti, come Amedeo Garau, pensionato, hanno provato a seguire diversi sentieri che portano al fiume: «Li ho trovati pieni di scavi in corrispondenza delle radici di alcune piante – spiega – chiaro che sono risaliti sino alle case: personalmente non avverto pericoli perché so che sono i cinghiali ad avere paura dell’uomo, però il fenomeno non è del tutto normale soprattutto se si ha a che fare con bestie rese insidiose dalla fame. Bisogna certamente fare qualcosa per risolvere il problema». Le segnalazioni più frequenti arrivano dai rioni ai piedi della fascia di colline che vanno dall’ospedale Sirai sino a Serbariu. In realtà qualche traccia sospetta si nota anche all’interno del parco Rosmarino.

Le contromisure

Da tempo sono state approntate diverse contromisure grazie anche all’iniziativa di una consigliera comunale di Carbonia, Monica Atzori, che aveva fatto approvare dal Consiglio una mozione affinché gli enti preposti istituissero un piano di abbattimenti controllati. «Nei mesi scorsi il primo gruppo composto da alcune decine di cacciatori – spiega - ha seguito i corsi di abilitazione e proprio oggi è previsto l’esame finale: i cacciatori verranno inseriti in un apposito albo, l’amministrazione provinciale varerà il piano dei prelievi e si potrà partire con le operazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA