La città apre le porte delle sue chiese storiche 

La città apre le porte delle sue bellezze storiche in occasione della tappa della manifestazione Italia romanica, in programma domenica 24 settembre.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, con il contributo del Comune, della Fondazione di Sardegna e della Regione, intende valorizzare i siti religiosi e spirituali dell’Isola e sostenere la creazione di un nuovo protagonismo turistico, in cui le piccole e grandi comunità del romanico sardo diventano teatri di esperienze per coloro che intendono ripercorrere le antiche vie di pellegrinaggio.

In vetrina le cinque chiese romaniche quartesi: Sant’Agata, Santa Maria di Cepola, San Benedetto, San Pietro di Ponte, San Forzorio, insieme all’ex Convento dei Cappuccini che sarà il punto di riferimento per le informazioni. Gli edifici religiosi saranno visitabili gratuitamente la mattina, dalle 9,30 alle 13, e il pomeriggio dalle 16 alle 19,30. «Da parte dell’amministrazione c’è un’attenzione particolare per i nostri beni culturali, con l’obiettivo di farli conoscere anche fuori dai confini comunali e regionali», il commento di Anna Maria Demurtas, delegata dal sindaco a partecipare all’assemblea dei Comuni che fanno parte della rete romanica. «Ma non solo», aggiunge Demurtas rifere ndosi alle cinque chiese quartesi interessate dalla manifestazione: «stiamo valutando anche di creare un eventuale percorso turistico religioso».

Grazie alla collaborazione dell’Università di Cagliari, in ogni chiesa sarà presente un ricercatore, pronto a raccontare storia, particolarità stilistiche e curiosità dell’edificio: Michela Perra a San Pietro di Ponte, Marco Muresu a Santa Maria di Cepola, Marcella Serchisu a San Benedetto, Silvia Arba a Sant’Agata e Maria Francesca Piu a San Forzorio. Quest’ultima, unica struttura romanica fuori dalla città, sarà raggiungibile anche con bus navetta, con partenza dal cimitero comunale. Il tour romanico si concluderà con un concerto per soprano e arpa, alle 19,30 nella navata di Sant’Agata. “Musica nelle corde - Voci e strumenti a corda nei sentieri della musica”, che avrà come protagoniste l’arpista Tiziana Loi e il soprano Alice Madeddu.

