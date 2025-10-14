La città antica rivive sul web 

Delibere storiche, atti e carte d’epoca, cartoline e fotografie del passato, persino articoli de L’Unione Sarda che raccontano la cronaca del secolo scorso. Un patrimonio storico raccolto nella collezione personale di Carlo Desogus, ex amministratore comunale, già ispettore onorario della Soprintendenza archeologica e da sempre appassionato cultore della storia di Selargius. Da alcune settimane disponibili - a puntate - anche su Facebook. «Un modo per far conoscere il nostro paese diventato città anche ai più giovani», spiega Desogus.

Archivio infinito

Oltre 15mila documenti disponibili, atti, registri e carte d’epoca raccolte nel corso di anni di ricerche negli archivi civili ed ecclesiastici, in particolare presso l’Archivio di Stato e l’Archivio diocesano di Cagliari. Tra i documenti più significativi figurano carte risalenti ai primi del Seicento, che riportano la riproduzione della facciata della chiesa di San Lussorio, nonché una deposizione testimoniale su due presunti miracoli attribuiti all’intercessione del santo. Non meno interessanti sono le delibere comunali dell’età monarchica, che restituiscono uno spaccato della vita amministrativa di Selargius nei primi decenni del Novecento. «Ho sempre sperato che il Comune accettasse la donazione di questi documenti da esporre e rendere disponibili», dice Desogus, «ma sinora non c’è mai stato nessun interesse».

Tra le carte storiche - oltre a delibere di Giunta di inizio Novecento - anche fotografie di vecchie case campidanesi del centro storico che ormai non esistono più, «demolite per costruire palazzi, con il benestare di sindaci poco attenti», dice ancora Desogus. «Scorci di Selargius che meritano di essere conosciuti anche dalle nuove generazioni perché conoscere la propria storia significa dare senso al presente e custodire le radici di una comunità».

Online

L'archivio personale di Desogus, custodito da anni in casa, da alcune settimane fa rivivere la storia cittadina nella pagina Facebook "Memorie di Selargius”, gestita dal consigliere comunale Franco Camba. «Un patrimonio storico prezioso che ho sentito il dovere di divulgare», sottolinea Camba. «Dietro c’è un lavoro silenzioso, appassionato e generoso, che trasforma la ricerca d’archivio in memoria condivisa, e restituisce al paese ora città la consapevolezza del proprio passato».

