La città accoglie i pellegrini del cammino di San Saturnino 

Il Cammino di San Saturnino fa tappa domani a Sestu. Un momento di fede, organizzato dall’associazione Athanatos e promosso dall’assessorato regionale al turismo. Il simulacro arriverà nella parrocchia di San Giorgio Martire, in piazza Giovanni XXIII, dove il parroco don Sergio Manunza officerà la santa messa cantata, presenti i componenti del gruppo folk I Nuraghi, quelli della Pro loco, le autorità civili. Dalle 19 il via alla serata di balli tradizionali che sarà animata dalle musiche di Michele Deiana con le sue launeddas, Luigi Ladu per la voce e la chitarra, Pietro Tanda all’organetto. In caso di maltempo, la festa si sposterà all’interno del circolo parrocchiale (Grest), in via Parrocchia 9, a fianco di piazza Giovanni XXIII. Il Cammino è descritto dall’associazione come «la rievocazione di ancestrali riti religiosi, parte integrante della nostra cultura ma troppo spesso dimenticati sotto la coltre della polvere del tempo, da cui prende avvio un progetto di più ampio respiro». Quest’anno toccherà Cagliari, Ozieri, Benetutti, Bultei, Oristano, Monserrato, Sestu, Gergei, Serri, Isili, Mandas, Escolca, Quartu, e di nuovo Cagliari. ( g. l. p. )

