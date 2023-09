La città abbraccia la Patrona 

L’incedere lento dei buoi accompagna il simulacro di Sant’Elena adagiato su un cocchio. La patrona avanza piano per le strade della città dove ad attenderla ci sono i cittadini, fuori dalle porte di casa, affacciati ai balconi, sopra i terrazzini.

La città in festa

Quando la processione arriva in via Bonaria è un tripudio di fiori, palme, dell’odore inebriante della menta. È qui che il vicinato ha dato il meglio di sé trasformando un’anomia strada del centro storico in una meraviglia: le bandierine, i fiori rosa a terra, l’erba aromatica. Affacciata alla finestra con i gomiti poggiati su un telo di pizzo pregiato c’è Rosa Muccelli, 82 anni, una delle artefici di questi addobbi. «Ci siamo dati da fare nel vicinato perché la patrona merita la migliore accoglienza», racconta, «la mattina presto siamo andati in campagna per prendere la menta e i fiori. Sa ramadura la faceva mia mamma, la accompagnavo fin da quando ero piccola e poi ho continuato da sola».

La Santa più amata

Ad accompagnare Sant’Elena anche quest’anno sono tantissimi. Un lungi corteo, aperto dalla banda musicale Città di Quartu. Subito dopo i gruppi folk locali e gli ospiti: l’associazione Fedora Putzu di Selargius e il grippo folk Sa roda della Pro Loco di Siurgus Donigala. E poi le confraternite, le parrocchie, gli scout, l’oratorio. L’onore di stare a un passo dalla patrona spetta ai carabinieri a cavallo, ai soci del comitato di Sant’Elena con in testa il presidente Gianni Orrù, agli agenti della Polizia locale in alta uniforme e alle autorità comunali: il vice sindaco Tore Sanna e le assessore al Commercio e alla Pubblica istruzione, Rossana Perra e Cinzia Carta. Don Gianmarco Lorrai, il vice parroco, intona i canti affianco a don Nicola Ruggeri, il sacerdote di Senorbì che ha celebrato la messa. Il sindaco Graziano Milia, che non è potuto essere presente, ha inviato i suoi saluti letti in chiesa dal parroco, don Alfredo Fadda.

La processione

I volti della processione sono quelli dei bambini, da quelli di pochi mesi ancora nel passeggino a quelli che già vestono l’abito tradizionale come Davide 13 anni «avevo 9 anni quando ho iniziato ad accompagnare Sant’Elena. È importante rispettare le tradizioni» e oggi lo racconterà ai suoi compagni a scuola. E poi ci sono le sorelle Noemi 7 anni e Laura 13 emozionate nel loro abito che indossano per la prima volta. Non possono mancare gli anziani, quelli che la processione la vivono da sempre. Come Maria Grazia Carta, 80 anni, «È un appuntamento che si ripete fin da quando ero bambina» dice, «è bello vedere così tanta gente , vedere tutta la città che festeggia la patrona».

La festa prosegue anche oggi. Dalle 6 alle 10 messe ogni ora in basilica. Alle 11,30 la solenne celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi. E, per finire alle 22, sul palco allestito nel sagrato l’atteso concerto delle Vibrazioni di Francesco Sarcina.

