La città a luci rosse viaggia sul web 

Delia, rumena dai capelli biondissimi, viso dolce e slip in pizzo con roselline ai lati, piercing all’ombelico e sulla lingua, riceve i suoi ospiti al secondo piano di una anonima palazzina di Is Mirrionis. Ling, thailandese, vive invece al primo piano al quartiere Fonsarda, mentre Alice, la valchiria brasiliana che promette di far girare la testa, riceve a Pirri. Delia, Ling e Alice sono alcune delle oltre tremila donne (quasi tutte straniere) che “girano” a Cagliari e si possono contattare sui siti online di sesso a pagamento. Dalla strada (dove in città sono rimaste appena una trentina di persone) agli appartamenti, la prostituzione a Cagliari si concentra sempre più spesso negli spazi chiusi: abitazioni e b&b. Luoghi “invisibili” e totalmente anonimi, almeno all’esterno: le donne che si prostituiscono indoor, pubblicizzandosi sulla rete, sono sempre di più. Tutti e tutte, clienti e signore della notte e del giorno («perché il desiderio sessuale non ha un orario», dice Mirabella, ventenne rumena), in casa. A fare quel che si è fatto sempre, solo che adesso si fa tra quattro mura, grazie alla mediazione di internet.

Il boom

Le stime non tengono il passo: chi è dentro non si vede, difficile contarle. Internet ha travolto anche il mondo della prostituzione, sempre più liquido, globalizzato, a portata di tutti. Bastano pochi clic per entrare senza filtri nella schermata giusta. La rete regala una risposta netta. Verifica rapida: pc o smartphone, Google, due parole chiave, “Escort Cagliari”, un click. Risultato: «Mi chiamo Daniela e sono colombiana italiano. Accolgo nel mio mondo fatto di erotismo e piacere intenso. Non sono una ragazzina, né una bambola di plastica, sono 100% naturale dalla testa al piedi, amo giocare e osare, sono ansiosa di trascorrere insieme momenti indimenticabili». Poi ci sono Elena, Sylvia (c’è quella con i e c’è l’altra a y) e Monica «bella, raffinata e travolgente». Si propongono e si offrono, tutte. L’appello è infinito. Il cliente sceglie (ci sono le foto di donne seminude o anche nude, alcune col volto coperto, in stanze con luci soffuse, fiori sul letto) e poi telefona: ci sono i numeri di cellulare. Volendo si può chattare su wahatsapp. Si fissa l’appuntamento. Al telefono, dieci-venti minuti prima dell’incontro, viene indicata solo la strada. E solo una volta sul posto si richiama l’operatrice al telefono che fa delle domande per capire se realmente si è arrivati all’appuntamento. Solo allora si riceve il numero civico.

Tariffe

Per capire perché la prostituzione in città non vive nessuna crisi basta leggere le tariffe: a Cagliari bisogna pagare anche 120 euro per una mezz’ora «per fare quasi tutto, niente rapporti anali, ma per 500 euro possiamo stare anche in tre», dice Laura, colombiana. Una rarità, nessuna o quasi infatti accetta un rapporto oltre i due. Ma siccome il sesso sta diventando sempre più low cost, sono sempre di più coloro che applicano tariffe da «50 euro per mezz’ora per un massaggio con finale a sorpresa», dice Lucy che riceve a Pirri. Ci sono anche donne che garantiscono prestazioni sessuali con le persone con disabilità. Come Salomè, brasiliana, che sul sito Escort Advisor promette di far vivere «momenti nostri e indimenticabili». E si conquista una recensione a cinque stelle: «Con lei ho avuto la sensazione di fare l’amore e non sesso, e non è una differenza da poco».

RIPRODUZIONE RISERVATA