La Cisl volta pagina: Ledda eletto segretario regionale 

Torna il sereno nella Cisl sarda. Il nuovo segretario è Pier Luigi Ledda, 58 anni, finora a capo della confederazione nel Sassarese, con la benedizione (in presenza) del leader nazionale Luigi Sbarra. Ha fatto registrare una vittoria schiacciante, quasi plebiscitaria, durante il Consiglio generale convocato ieri nella sala dell’Hotel Regina Margherita di Cagliari gremita da 109 dei 119 aventi diritto al voto. Ledda ha ricevuto 103 voti, al netto di 10 assenti, 3 schede bianche, 1 scheda nulla, 2 voti ad Adalberto Farina, responsabile della Cisl pensionati.

Il retroscena

Non c’era il suo predecessore, Gavino Carta, sassarese pure lui, sfiduciato il 19 aprile, nel Consiglio generale convocato in gran segreto al THotel da un centinaio di votanti, cosa mai avvenuta nella storia della Cisl, almeno nell’Isola. In precedenza, da ambienti sindacali, era filtrata l’indiscrezione sull’esistenza di un documento piuttosto pesante in cui, nella sostanza, si imputava al segretario uscente un piglio non sempre deciso davanti ai temi portanti unito all’assenza di condivisione nelle scelte. Inutile nasconderlo, anche ora che il vento pare essersi calmato: dentro la Cisl sono volati gli stracci, con i riflettori del livello nazionale puntati da mesi su quella che sarebbe potuta essere una crisi al buio. Ieri tutto è rientrato: al Consiglio generale, quasi a garantire il rilancio del sindacato, c’erano, oltre a Sbarra, due pezzi da novanta del board dell’organizzazione: la segretaria nazionale aggiunta Daniela Fumarola e il nuorese Ignazio Ganga, segretario nazionale confederale.

L’assemblea

Ieri, durante i lavori del Consiglio generale, proprio dagli interventi più accesi si poteva scorgere la luce di una ripresa. Volontà ribadita dal leader sardo appena eletto, che punta subito al confronto con la Regione soprattutto sulle emergenze legate al lavoro.

La nuova guida

«Il rapporto sarà franco, basato su proposte precise e su un'azione trasparente, ma anche determinata», ha detto il segretario una volta insediato. «I temi sono davvero tanti: dallo sviluppo economico, che passa attraverso la ripresa dell’occupazione, a quello culturale. Di sicuro, dobbiamo puntare sul rilancio dell'economia basandoci sui presupposti che la Sardegna ha: sono importanti, dobbiamo metterli in rete e saperli valorizzare in una visione che guardi nel tempo. Purtroppo ereditiamo pure una situazione antica, che vede tanti snodi che non sono stati adeguatamente superati: penso alle questioni dell’insularità, alla continuità territoriale, all’emergenza assoluta legata alla sanità». Ledda ha infine strappato la standing ovation alla platea: «Noi abbiamo le idee chiare e abbiamo avviato questo percorso che oggi trova il suo punto di partenza confrontandoci con il gruppo dirigente. Continueremo a farlo», ha concluso, «con la condivisione delle scelte».

La segreteria

Ad affiancare Ledda in segreteria ci saranno Federica Tilocca, confermata dalla precedente gestione, e Mirko Idili. Non ci sarà invece Davide Paderi, ringraziato pubblicamente da Sbarra per aver garantito in tempi tempestosi l’unità della Cisl e pronto per un nuovo incarico nella confederazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA