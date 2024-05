La Cisl: «No alle pale selvagge» 

Anche la Cisl si oppone all’invasione eolica nell’Isola: «Siamo contro un assalto indiscriminato, deve esserci come minimo un progetto che inserisca le attività in modo equilibrato e che impieghi una parte dell’energia prodotta dalle rinnovabili per i consumi energetici delle attività produttive e delle famiglie». A dirlo è Pier Luigi Ledda, 58 anni, sassarese, ex segretario generale della Cisl di Sassari e nella segreteria nazionale dei bancari fino al 2018, da venerdì scorso segretario della Confederazione in Sardegna. Ricorda: «Cito un caso recente, quello del parco fotovoltaico nell’area industriale di Porto Torres, che è un chiaro esempio di speculazione finanziaria». Ledda si fa garante della nuova linea della Cisl – inaugurata alla presenza del segretario nazionale Luigi Sbarra, della segretaria nazionale aggiunta Daniela Fumarola e del segretario nazionale confederale, il nuorese Ignazio Ganga – forte dei 103 voti ricevuti nel Consiglio generale: «Ringrazio i vertici nazionali per il sostegno», dice il nuovo segretario, «e chi mi ha votato per la fiducia. Ora guardiamo avanti».

Anche perché c’è da superare un periodo di crisi.

«L’abbiamo già superato dopo aver preso atto di quel che non andava. La condivisione sarà il nostro faro».

Avete sfiduciato il segretario, cosa mai accaduta.

«Abbiamo preso atto del fatto che, negli ultimi cinque anni, non c’è stato protagonismo né visione. Il problema, però, non è solo della Cisl: coinvolgerei tutto il gruppo dirigente sardo».

In che senso?

«Bisogna agire e non scansare i problemi. Significa che dobbiamo avere un’idea di Sardegna ben chiara».

Nella sua segreteria ha confermato l’oristanese Federica Tilocca ed entra Mirko Idili, gallurese. Esce l’unico cagliaritano, Davide Paderi .

«Solo perché la segreteria, per statuto, è formata da tre persone. Paderi resterà nell’organizzazione, anche se formalmente fuori dalla segreteria, con un incarico di rilievo».

Avete vissuto la crisi interna in silenzio.

«Siamo rispettosi delle persone che si impegnano a fare sindacato. Non serve polemizzare in modo sterile: noi ci siamo dati delle regole interne, ma avevamo deciso da tempo di cambiare impostazione».

Qual è la nuova linea?

«Siamo un’organizzazione che vuole portare a casa risultati. Vogliamo mettere assieme un’idea larga, aperta alla società civile, che metta i decisori nella condizione di prendersi la responsabilità di dettare soluzioni».

Citi qualche ambito.

«Su porti e aeroporti vanno prese delle decisioni immediate. Sempre che non si voglia regredire ancora».

Quali sono le principali questioni insolute?

«Il riconoscimento della continuità territoriale, la carenza di infrastrutturazioni materiali e immateriali, una vera autonomia finanziaria, un rapporto Stato-Regione che riconosca appieno specialità e autonomia».

E l’Insularità?

«Segna il passo, nonostante la dichiarata disponibilità di tutte le forze politiche regionali e nazionali. Sono necessari la predisposizione e l’avvio di uno strumento operativo e subito esecutivo per il riconoscimento dello status di insularità, così da eliminare il differenziale di crescita gravato anche dall’handicap dei trasporti e della mobilità delle persone e delle merci».

Tra le emergenze c’è la sanità.

«Un’emergenza assoluta. I costi, che oggi sono a carico delle casse della Regione, vanno rinegoziati con il Governo centrale».

E tra i ritardi c’è anche la spesa dei fondi strutturali europei e del Pnrr.

«Se aggiungiamo quelli nell’attuazione del fondo sociale europeo e, ancora di più, del programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori, per il quale le risorse c’erano già nel 2022 ma sono state perse e ridistribuite ad altre Regioni perché non spese nei tempi previsti, possiamo parlare di una vergogna che intendiamo portare alla luce, chiamando ciascuno ad assumersi le proprie responsabilità».

Nella vostra visione ci sono anche opportunità?

«Il Recovery Fund, il Pnrr, la programmazione dei fondi strutturali costituiscono un’occasione irripetibile per disegnare un nuovo modello di sviluppo della Sardegna».

Come vi ponete rispetto alla nuova Giunta?

«Con la lealtà e spirito di collaborazione. Faremo proposte, ma non staremo alla finestra: servono risposte. Subito».

