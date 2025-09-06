VaiOnline
Elezioni.
07 settembre 2025 alle 00:33

La Cisl benedice la lista unitaria: «Serve il dialogo» 

Il dado è (quasi) tratto. Può esserci ancora qualche ritocco, ma in linea di massima la lista unitaria per le elezioni provinciali di fine mese è chiusa. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. L’elezione di secondo livello, riservata agli amministratori, non ha suscitato particolare interesse fra i cittadini, tenuti distanti dal seggio. La Cisl Ogliastra ha benedetto la scelta della lista unitaria, invitando i futuri amministratori a convertire le criticità del territorio in opportunità. «La ricetta della Cisl - sono le parole del segretario confederale, Michele Muggianu - parte da un appello al dialogo tra istituzioni, imprese e parti sociali per costruire un patto territoriale basato sulla responsabilità reciproca. Occorre il rilancio immediato della cabina di regia. Chiediamo di accelerare l’utilizzo delle risorse del Pnrr e di quelle regionali disponibili, investendo in infrastrutture, con particolare attenzione alle politiche per contrastare spopolamento ed emigrazione».

Lo spopolamento è il fenomeno contro cui lottare. I dati Istat confermano che la popolazione residente in Ogliastra è in rapida discesa: da 56.008 di inizio 2016 a 54.178 del primo gennaio 2025 fino a 35 mila nel 2070. «Il territorio - insiste Muggianu - deve trasformare le sue criticità in opportunità, puntando su innovazione, inclusione e sicurezza sul lavoro. Bene la candidatura unitaria alla presidenza: Alessio Seoni è un sindaco autorevole e di grande capacità amministrativa che può fare molto bene per l’Ogliastra».

