«La circonvallazione? Pericolosa» 

È ferma da oltre vent’anni la circonvallazione di Bonarcado che dall’ingresso del paese, direzione Milis, dovrebbe innestarsi con la Provinciale 15 verso Santu Lussurgiu. Un passante stradale, non ancora terminato, fondamentale per snellire il traffico nel centro abitato, per migliorare sicurezza veicolare e scorrevolezza degli automezzi che vi transitano quotidianamente, assicurando un più agevole collegamento del Montiferru con il Campidano di Milis e Oristano.

L’iter

Nel recente incontro tra Regione, Provincia e Comune però la sindaca Annalisa Mele, che è a favore dell'infrastruttura, ha evidenziato forti perplessità sul tracciato perché «il progetto della nuova strada presenta una forte pendenza, è tortuoso, con pericolo per la sicurezza. Poi andrebbe a tagliare in due oliveti storici, altri terreni coltivati e importanti aziende agricole che sarebbero per sempre danneggiati». Ha proposto un tracciato alternativo per ovviare a queste difficoltà, ma la Regione ha chiuso a ogni possibile opzione. «Dopo oltre 10 anni in cui non è successo niente – prosegue Mele – ci hanno presentato e proposto questo progetto a scatola chiusa, senza possibilità di effettuare rilievi e modifiche. C’è stato poco tempo per valutare tutto, ci hanno detto “prendere o lasciare” altrimenti si perdono i soldi».

La replica

Il presidente della Provincia Paolo Pireddu è convinto della realizzazione: «Non siamo d’accordo a stravolgere il progetto, cercheremo di appaltare entro la fine dell’anno. È una strada utile e necessaria per il Montiferru che va costruita, tuttavia terremo conto delle criticità emerse e delle necessità delle aziende agricole bonarcadesi, laddove sarà possibile».

«La circonvallazione di Bonarcado si deve fare, è strategica, necessaria e non più rinviabile – interviene Giovanni Pinna, ex sindaco di Santu Lussurgiu e presidente della Protezione Civile locale – l’auspicio è che venga finalmente completata. È un’infrastruttura vitale per i lussurgesi e i bonarcadesi, fondamentale per liberare i centri abitati dal traffico, in particolare quello pesante, e per agevolare il transito dei mezzi di soccorso. Non possiamo correre il rischio che si trasformi nell’ennesima incompiuta, tantomeno di perdere un finanziamento per un’opera cruciale per il territorio».

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