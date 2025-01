La circonvallazione a valle è una trincea 

La circonvallazione a valle è a pezzi. Buche su buche costringono auto e pedoni alla massima attenzione per evitare rischi. Le piogge di questi giorni non hanno fatto altro che aggravare la situazione. L’assessora ai Lavori pubblici Maria Tegas annuncia un intervento tampone e uno complessivo sul viale d’ingresso alla cittadina. «Ci sono 350 mila euro da utilizzare sulla circonvallazione a valle. Ci rendiamo conto della situazione, faremo prima degli interventi tampone sulle zone più critiche lavorando non solo sulle buche ma anche sull’asfalto. La Municipale sta monitorando la situazione. Successivamente, procederemo al rifacimento dell’asfalto e all’intervento di sistemazione dei marciapiedi. L’intervento andrà nella direzione di una maggiore sicurezza per le auto e per i pedoni». Per quanto riguarda i tempi, la vice sindaca spiega: «Dovremmo iniziare con l’intervento complessivo in primavera, nel frattempo procediamo a sistemare in maniera adeguata le parti più critiche». Anche via Marconi, nei pressi di scuola elementare e tribunale, è un cantiere ancora aperto. «I lavori stanno procedendo al meglio - continua Tegas - dobbiamo avere ancora un altro po’ di pazienza ma i lavori stanno per concludersi. Stanno facendo di tutto per terminare visto che è un’area sensibile». A Girilonga, cantiere che sarebbe già dovuto essere chiuso, i tempi si sono allungati più del previsto. I lavori finiranno a marzo.

