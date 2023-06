La circolare choc: stop alla radioterapia per cinque mesi 

Niente più radioterapia oncologica all’ospedale Businco per le donne malate di tumore alla mammella e gli uomini colpiti da tumore alla prostata: la struttura chiude per cinque mesi per “rinnovo tecnologico”. Le persone che lottano per la vita vengono invitate a rivolgersi altrove. Dove?

Al San Francesco di Nuoro mancano i tecnici e non ce la fanno neppure a dare risposte ai loro pazienti, Sassari è in estrema difficoltà e deve dirottare la gente da altre parti, attualmente nell’Isola soltanto il Mater Olbia sta garantendo il servizio, ma la domanda è aumentata in maniera esponenziale, e – con l’organico attuale – è giunto ormai quasi al limite delle possibilità.

La circolare

È un altro pesante deficit per il presidio cagliaritano di via Jenner, punto di riferimento per tutta la Sardegna per le cure contro il cancro: non soltanto liste d’attesa infinite per gli interventi chirurgici e una carenza di personale che fa spesso saltare le sedute operatorie, adesso, da oltre un mese, c’è questo ulteriore problema, che sta portando sempre di più alla fuga (obbligata) dei pazienti.

Una circolare firmata ieri dal direttore della struttura complessa di Radioterapia Oncologica Raffaele Barbara ha avvisato tutti gli operatori del reparto che «a causa della sostituzione dei vecchi Acceleratori lineari – Linac, dal 5 giugno al 30 ottobre 2023, i pazienti affetti da neoplasia prostatica e le pazienti affette da neoplasia mammaria non potranno essere reclutati per il trattamento radiante. Per questi, la lista d’attesa supera i 120 giorni (tempi oncologicamente non adeguati per la cura di queste patologie)», dunque, «il trattamento deve essere effettuato presso altra struttura del territorio nazionale».

La sostituzione

Già nei giorni scorsi si era diffuso l’allarme, su segnalazione delle stesse “vittime” a cui viene detto di andare a Olbia o a Milano, e la direttrice generale dell’Arnas Brotzu (a cui fa capo il Businco) Agnese Foddis aveva spiegato che «al termine della sostituzione, ci saranno i macchinari migliori d’Italia, con prestazioni ad altissimo livello», nel frattempo, in questa fase di apparecchiature a mezzo servizio, anzi, pure meno perché su quattro ne sono state dismesse tre, «per evitare disagi all’utenza e la mobilità totale verso l’esterno, le sedute si effettueranno fino alle 23».

Ma chiaramente non basta, il cambio di apparecchiature non sta seguendo un programma adeguato e razionale: i malati devono cercarsi un luogo che li prenda in carico, e nell’Isola c’è ben poco da scegliere.

La rete

Spiega Paolo Cannas, direttore generale della Asl 3: «Al San Francesco di Nuoro abbiamo due macchine per la radioterapia oncologica, ma riusciamo a farne lavorare soltanto una perché non ci sono tecnici a sufficienza. Insomma, non riusciamo a garantire il trattamento neppure a tutti i nostri pazienti, non siamo assolutamente in grado al momento di accettare persone che arrivano da Cagliari».

Le soluzioni sono state prese in esame. «Se ci mandassero altri operatori riusciremmo a mettere in moto entrambe le apparecchiature mattina e sera, per questo abbiamo fatto una riunione una ventina di giorni fa con l’assessore alla Sanità e la direttrice generale del Brotzu, e ipotizzato di far venire da noi il personale di Radioterapia del Businco attualmente fermo».

Prosegue Cannas: «In seguito all’accordo ho fatto una manifestazione di interesse, offrendo le prestazioni aggiuntive – 250 euro nette al giorno – e la foresteria per l'alloggio, l’Arnas ha fatto un bando interno e in 7 hanno dato la disponibilità. Però ancora non è arrivato nessuno, non si riesce a concordare i dettagli. Credo che sia il momento di fare un gesto etico e morale, e venire a lavorare da noi».

Il Consiglio regionale

Dice Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale e componente della commissione Sanità: «Le strutture oncologiche pubbliche sono in gravissima difficoltà. Non è accettabile che problemi organizzativi e logistici facilmente prevedibili e risolvibili incidano sulla condizione di pazienti costretti a curarsi fuori dall’isola. Il costo umano e finanziario è elevatissimo».

Sottolinea ancora: «Proprio l’attività radioterapica dell’Oncologico è stata al centro di una delle tante promesse della presidenza della Giunta durante la campagna elettorale per le scorse elezioni politiche. Furono promessi milioni, ma a quanto pare niente è stato fatto. Chiederemo una convocazione urgente della commissione consiliare Sanità e di audire l’assessore Doria, i direttori delle aziende e i direttori delle strutture coinvolte».

