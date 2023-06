La cipolla tipica del paese protagonista della sagra 

Tanta musica, balli e degustazione del pane con la cipolla: sono alcune delle iniziative all’interno della sagra di San Giovanni Battista che si svolgeranno a San Giovanni Suergiu. Sono state organizzate dal comitato dei festeggiamenti in collaborazione con l’amministrazione comunale , la consulta giovanile e la Pro Loco.Tre le giornate di festa a partire dalla serata di oggi con sagra de “Sa cibudda”. Domani la solenne processione in onore del Santo per le vie del paese, con la banda Ennio Porrino e i cavalieri dei centri ippici locali e i gruppi folk. Chiusura co gli Istentales. Domneica spazio agli artisti emergenti e agli stand in piazza IV Novembre. (f. m.)

