“La Cionfra” rinuncia a Lu Carrasciali 

È il gruppo storico del Carnevale di Tempio, per 50 anni, ininterrottamente, il carro allegorico dei “carrascialai” della Cionfra è stato tra i più ammirati delle sfilate della Sei Giorni. La Cionfra non presenterà la sua “opera” nell’edizione del 2026. Il carro non è stato iscritto tra quelli a concorso, è la prima volta che succede dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Il gruppo aveva chiesto e ottenuto un hangar comunale, ma alla fine ha deciso di prendersi un “anno sabbatico” e rinunciare alle sfilate. Il gruppo storico si è assottigliato e sono necessarie forze nuove. Gli organizzatori del Carnevale di Tempio sono netti: «Li aspettiamo per le prossime edizioni, sono una presenza storica. Non ci sono polemiche». La Cionfra ha collezionato una lunga serie di vittorie, tra i protagonisti delle esibizioni del gruppo, il mitico Lino Manconi, scomparso qualche anno fa.

