La Cinta, stop a 4 nuove concessioni  

Cosa cambierà sulle spiagge di San Teodoro con le modifiche al Piano di utilizzo dei litorali approvato martedì in Consiglio comunale è scritto nella relazione generale. Alla base delle varianti ci sono gli accordi che l’amministrazione di Rita Deretta ha stipulato con i proprietari delle aree del retro spiaggia e alcuni espropri che permetteranno, nel raggio di 2 chilometri dalla battigia, diversi interventi sull’accessibilità al mare e una maggiore fruibilità dei servizi. «La ratio di questa variante – ha spiegato la sindaca – è innanzitutto la grande incertezza del quadro normativo, derivante dalla legge Bolkestein, sulle competenze di governance delle spiagge. Abbiamo voluto blindare queste posizioni per dare certezze a chi lavora e lavorerà sui nostri litorali. Inoltre l’attuale Pul manca di strumenti per la fruizione dei servizi, mentre l’amministrazione deve avere la possibilità di decidere».

A La Cinta una prima importante decisione riguarda la sospensione di 4 nuove concessioni previste dal Pul vigente e qui l’urgenza è quella di migliorare gli accessi al mare. «Da quell’unico accesso escono anche 10mila persone e in questo imbuto rischiamo di non dare sicurezza ai turisti e agli operatori», ha commentato Deretta. «L’accesso va allargato con un’azione di governance, è necessario acquisire queste aree private». Il Comune ha pre-ordinato un esproprio nei pressi del vicino depuratore per realizzare opere pubbliche che miglioreranno la viabilità verso la spiaggia. Nasceranno nuovi parcheggi pubblici e percorsi ciclabili lungo via Gramsci e un sito di fruizione naturalistico in località Li Petri Nieddi. (s. l).

