la cinquina dell’ossese al lanusei 

Ossese 5

Lanusei 0

Ossese (3-5-2) : Carboni; F. Mura (27’ st Sanna), Rodrigues, Di Pietro; Piras (21’ st Sulas), Nurra (28’ st Gueli), Teliz, Mainardi, Arca; Maitini (27’ st Gjuci), Tapparello (21’ st Fancellu). In panchina Al. Sechi, Alvarez, Saba. Allenatore Cotroneo.

Lanusei (4-3-3) : Dyguda; Mameli (25’ st Doneddu), Haas, Gomes, Silva; Caredda, Rossato, Menezes; Serra (25’ st Troyes), Fe. Usai, Martins. In panchina Cerina, Lusa, Marchetta, Murino, Paderi, Fra. Usai. Allenatore Filippi.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 12’ Maitini, 19’ Tapparello, 40’ Nurra; st 23’ F. Mura, 26’ Mainardi.

Note : ammoniti Saba, Piras, Nurra, Maitini, Rossato, Silva; angoli 1-4.

Ossi. Vola la capolista, allontanando con una manita un Lanusei impalpabile e tenendo a bada, a -1, l’Ilvamaddalena che insegue col fiato sul collo, in attesa di un passo falso. Al posto dell’errore, arriva un ruggito, una goleada e la spunta verde per aver portato a casa la prima delle tre finali di questo campionato.

Tamburi, stadio pieno. Nel cielo sventolano delle bandiere a scacchi. Il traguardo dista pochi punti ma nessuno ne parla. Ossi freme e soffia, insieme alle sferzate di maestrale, sulle spalle dei propri giocatori in maglia nera. Gli ogliastrini, controvento, scendono in campo in bianco, con 4-4-2 che diventa in fase di possesso e di pressione un 4-3-3 con Serra che si alza sulla destra. Solito 3-5-2 per Cotroneo che fa esordire il giovane Piras e rispolvera Arca, sulla sinistra. Dai piedi educatissimi di quest’ultimo nasce il cross del vantaggio, al 12’, incornato, con un terzo tempo perfetto, da Maitini. Tapparello dà la seconda sberla (e che sberla!) con una fucilata mancina da trenta metri, finita sotto l’incrocio. È il 19’ e la gara è già indirizzata. In tribuna non si parla più del risultato dell’Ilva. Menezes (28’) manda un segnale con un collo pieno, smanacciato da Carboni. Si rifiata. Poi, al 40’, ci ripensa ancora Arca a telecomandare, sulla sinistra, il 3-0 sulla testa di Nurra.

La ripresa inizia abulica, senza aspettative, come se il meglio fosse già accaduto. Errore, c’è ancora spazio per altri due gol. Gli ogliastrini palleggiano. Martins prova a riaprirla (19’) lanciato da Usai. Gli ossesi ripartono e la chiudono del tutto con un diagonale di Francesco Mura (23’) e una zampata di Mainardi (26’).

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