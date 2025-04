La Cina sospende l’export di terre rare 

Pechino. Xi Jinping sospende le esportazioni di diversi elementi critici di terre rare, metalli e magneti, e avvia il suo tour nel sudest asiatico come difensore della stabilità contro il caos di Donald Trump. Prima tappa, prima di visitare Malesia e Cambogia, il Vietnam, da dove ha lanciato l’appello per un asse coi Paesi vicini al fine di contrastare «il bullismo unilaterale» degli Usa. Il leader mandarino più potente dai tempi di Mao Zedong ha posizionato il Dragone più che su una postura da guerra commerciale, su quella di una più ampia guerra geopolitica.

La minaccia sulle terre rare è una delle armi più temute che potrebbe portare al blocco delle forniture, non solo agli Stati Uniti ma a tutto l’Occidente, di componenti essenziali per l’industria bellica, elettronica, automobilistica, aerospaziale. Ma anche dei semiconduttori e di un’altra vasta gamma di beni di consumo. A rischio è l'hi-tech globale. Pechino, ha riferito il New York Times, lavora alla messa a punto di un nuovo sistema regolamentare che, una volta entrato in vigore, potrebbe tagliare fuori in via definitiva alcune aziende, tra cui gli appaltatori militari americani. La stretta attuale, per capirne la portata, riguarda ad esempio sei metalli pesanti di terre rare raffinati interamente in Cina, nonché di magneti in terre rare, il 90% dei quali è prodotto dal Dragone.

