La Cina: rispettare l’integrità dell’Ucraina 

Pechino. La Cina frena sull'ipotesi, rilanciata dal Wall Street Journal, di una sua proposta sul cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, con parte dei territori occupati che resterebbero a Mosca, e dice di essere «a favore del rispetto di sovranità e integrità» dell’Ucraina e dell'adesione ai principi «della Carta del'Onu». L'inviato speciale di Pechino per gli affari eurasiatici, Li Hui, che a fine maggio ha concluso una missione di 12 giorni in Europa alla ricerca di una soluzione alla crisi, ha assicurato che la ricostruzione della posizione cinese «non è in linea con i fatti».

La conferenza stampa

«Non so chi sia questo funzionario citato dal Wsj», ha detto il diplomatico in una inedita conferenza stampa a Pechino, ma l'Ucraina «ha apprezzato la nostra posizione». Li, plenipotenziario del presidente Xi Jinping sul dossier ucraino, ha parlato del viaggio che lo ha portato a Kiev, Varsavia, Parigi, Berlino, Bruxelles e Mosca. Tutte le parti, ha detto, «hanno apprezzato il nostro ruolo equo e imparziale», in risposta alle accuse di “neutralità pro-Russia” rivolte a Pechino che ha rifiutato di condannare l’invasione voluta da Vladimir Putin.

Però Li ha rinnovato l'appello agli altri governi perché cessino di inviare armi a Kiev, avviando invece i colloqui di pace: ci sono «molte difficoltà» nel portare Ucraina e Russia al tavolo dei negoziati, ha detto, ma le parti non hanno chiuso «del tutto» ai colloqui. Perciò «è importante che qualcuno prenda l'iniziativa per creare le condizioni e la Cina è pronta a fare il necessario».

Il fronte di guerra