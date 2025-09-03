La Cina mostra muscoli e arsenale Putin: Zelensky? Venga a Mosca  

Parata impressionante a Pechino, uno sfoggio di mezzi militari e uomini alla presenza di tutti i leader del “sud del mondo”. Il leader cinese Xi Jinping lancia messaggi duri all’America: «Nessun bullo ci fermerà, il mondo scelga fra la pace e la guerra». Al suo fianco il leader nordcoreano Kim e Putin. Proprio dalla Cina il presidente russo si è rivolto al leader ucraino Zelensky: «Vuole un incontro? Venga a Mosca». Offerta respinta al mittente: «Inaccettabile». Monito di Trump : se lo zar mi scontenterà, accadrà qualcosa.

