«La Cina in campo per la pace» 

La Cina lavora alla pace in Ucraina, mentre continua ad attaccare gli Stati Uniti e minacciare Taiwan. A Monaco, alla seconda giornata dei lavori della conferenza sulla sicurezza, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi porta un messaggio controverso, che ha fatto drizzare le antenne a tutti: «La guerra in Ucraina deve finire». Pechino - alleata di Mosca ma dall’inizio restia ad abbracciare la mossa di Vladimir Putin - sembra aver deciso di far pesare la sua influenza e annuncia che proporrà una sua iniziativa per superare la crisi che sta riportando il mondo ai tempi della guerra fredda. E mentre si attende il discorso del presidente Xi Jinping in vista dell'anniversario dell'invasione russa, il suo inviato a Monaco ha chiarito: «Siamo dalla parte del dialogo, la pace deve avere una chance», anche perché «si deve evitare un disastro nucleare». I toni sono però molto meno concilianti con gli Stati Uniti: «Sui palloni hanno avuto una reazione assurda e isterica, inaccettabile», ha tuonato Wang.

Le posizioni

Intanto a meno di una settimana dal primo anniversario della guerra, l’Occidente fa quadrato attorno a Kiev «fino alla vittoria», consapevoli tuttavia che la guerra non finirà presto. Dalla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco arriva quindi l’indicazione di Nato, Ue e G7 a «raddoppiare» il sostegno, anche militare, all’Ucraina, perché «c’è il rischio che la Russia vinca», spiega il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, mentre «Putin deve fallire», è l’intenzione degli alleati, riassunta dalla leader Ue Ursula von der Leyen. Non è ancora il momento dell’invio di caccia, anche se - ne è convinto il ministro ucraino Dmytro Kuleba - prima o poi «l’Ucraina li riceverà, è solo una questione di tempo». Dagli Usa arrivano nuove accuse alla Russia di crimini contro l’umanità. Stupri, deportazioni di donne e bambini strappati alle loro famiglie, torture ed esecuzioni di civili innocenti: un annuncio formale, il primo, da parte della vice presidente americana Kamala Harris arrivato alla Conferenza sulla sicurezza dopo un’indagine approfondita avviata dal dipartimento di Stato in seguito ai massacri di Mariupol e Bucha.

