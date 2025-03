La Cina? È molto romana E il pulp ci sa conquistare  

Se c’è un cineasta nel panorama italiano che ha dimostrato d’essere una voce fuori dal coro, quello è senza dubbio Gabriele Mainetti. Attratto dall’immaginario fumettistico e dalla cultura pop orientale fin dai primi esperimenti su celluloide, l’autore romano ha spiazzato il pubblico con l’inaspettato “Lo chiamavano Jeeg Robot” e l’ancor più ambizioso “Freaks Out”; suscitando inevitabilmente enormi aspettative per il suo terzo appuntamento sul grande schermo. Ebbene, il suo ultimo “La città proibita” conferma il trend estremamente positivo, mostrando una commistione di generi che al cinema asiatico basato sulle arti marziali unisce i caratteri distintivi della commedia nera all’italiana. Il risultato - lo diciamo già - lascia a dir poco stupiti, ponendosi con un unicum nel mercato odierno, sempre più incline ad operazioni facili e poco rischiose.

La storia

Dal 1979, in Cina era in vigore la “Politica del figlio unico”: una legge che imponeva a ogni nucleo familiare di avere un solo figlio, pena pesanti sanzioni da parte dello stato. Ancora molto piccola, la secondogenita Xiao Mei ha vissuto nascondendosi in casa, imparando le tecniche del Kung Fu grazie agli insegnamenti di suo padre. Molti anni dopo, la ragazza parte a Roma in cerca di sua sorella Yun, persasi in un giro di prostituzione gestito dal boss cinese Wang. Le tracce la porteranno a scoprire che Yun è scappata con Alfredo, proprietario di una trattoria romana gestita da sua moglie Lorena e da suo figlio Marcello. Dietro al controllo del locale c’è anche il capo malavitoso Annibale, che in nome di una romanità perduta sfrutta gli extracomunitari per i suoi loschi affari. La giovane combattente scoprirà ben presto che la vita di Yun è legata a vecchi conti in sospeso tra i due criminali, scatenando una lotta per il territorio che andrà ben oltre la vendetta privata. C’è poco da dire: una pellicola come questa che porta la firma di un italiano è possibile aspettarsela oggigiorno solo da Mainetti. Introiettando lo stile e le qualità peculiari che denotano il filone di riferimento, il regista inscena un’epifania di sequenze coreografiche e combattimenti da far dubitare di assistere a una produzione nostrana. Ad una regia dinamica, che passa rapidamente dal campo lungo al dettaglio impreziosendo il racconto di ogni possibile sfumatura, si aggiunge un andamento narrativo perfettamente calibrato; ove i colpi di scena s’incastrano al momento opportuno senza incappare in vuoti di trama o soluzioni improbabili.

I nostri attori

Con enorme sorpresa, il contrasto tra il retroterra cinese e quello romano centra l’obiettivo come mai avremmo creduto; in un curioso mix di azione, pulp e romance dove due mondi s’incontrano arricchendosi l’uno con l’altro. Caratterizzati come se fossero presi dai migliori comic della categoria, i personaggi godono di ottime interpretazioni da parte di alcune delle più note star italiane. Primo fra tutti, Giallini si rivela un villain assolutamente irresistibile, tornando a ricoprire un tipo di ruolo che gli calza addosso come una seconda natura. Esportando l’italianità oltre i nostri confini a partire dall’amore per la tradizione estera, Mainetti si conferma ancora una volta audace nelle scelte espressive ed efficace nell’esposizione; fatta non solo di semplice spettacolo, ma d’intrattenimento completo e appagante ai più alti livelli.

