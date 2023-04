La Cina: con l’Ue per la pace in Ucraina 

Kiev. Con le bombe di Mosca sui civili e l'invio costante di armi occidentali in Ucraina in vista della controffensiva di primavera, non si vedono spiragli di dialogo per interrompere l'invasione russa. La finora ambigua Cina annuncia di sostenere l'Ue «nel promuovere colloqui di pace da raggiungere il prima possibile, tenendo conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti».Sono parole del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, sul piano del presidente francese Emmanuel Macron. Finora, però il quadro è solo militare. Kiev riceve i primi sistemi di difesa aerea Patriot americani e quattro sistemi Iris-T Slm da Berlino, e incassa la promessa di nuovi armamenti, per lo più munizioni, dagli Stati Uniti. Il sistema Patriot «sarà in grado di raggiungere obiettivi a una distanza fino a 150 chilometri e questo consentirà di allontanare l'aviazione russa dai confini», spiega Yurii Ihnat, portavoce del Comando ucraino. Alla vigilia della riunione militare in formato Rammstein di venerdì, Kiev continua a chiedere con insistenza missili a lungo raggio e l'aviazione, mettendo i leader mondiali davanti al rischio di altre Bucha o Mariupol se l'Ucraina non li otterrà.

La Corea del Sud

È proprio di fronte all'evenienza che si ripetano «situazioni che la comunità internazionale non può tollerare, come un attacco su larga scala contro i civili, un massacro o una grave violazione delle leggi di guerra», che la Corea del Sud apre alla possibilità di inviare armi. «Potrebbe essere difficile per noi insistere sul solo sostegno umanitario o finanziario», ammette il presidente Yoon Suk Yeol, in vista della sua visita di Stato negli Usa la prossima settimana. Subito la reazione di Mosca: se anche Seul armerà Kiev, «significherà indirettamente un coinvolgimento nel conflitto», ha avvertito il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Le minacce di Mosca

In un gioco delle parti tra i falchi e le presunte colombe del Cremlino, è più intimidatorio il commento del numero due del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev: se Seul inviasse aiuti militari all'Ucraina, «mi chiedo cosa diranno gli abitanti di questo Paese quando vedranno le ultime armi russe dei nostri partner della Corea del Nord». È «quello che si chiama quid pro quo», ha detto l'ex presidente brandendo sulla Sud Corea la minaccia del temuto e irrazionale vicino Kim Jong-un.