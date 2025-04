La Cina attacca: bullismo a stelle e strisce 

La Cina attacca a muso duro i dazi di Trump, additati come un esempio di “bullismo” a stelle e strisce. E, pur promettendo contromisure a tono, vede spalancarsi all’orizzonte scenari impensabili fino a pochi anni fa. I dazi, in questo contesto, potrebbero dare al presidente cinese Xi Jinping un’occasione per fare leva sull'ampio mercato cinese al fine di corteggiare gli alleati americani. Giappone e Corea del Sud sono i primi obiettivi di Pechino per cambiare a suo favore l’ordine geopolitico in Asia.

Il Regno Unito - tradizionale junior partner numero uno di Washington - prova a fare buon viso a cattivo gioco. Ma sale l'allarme anche a Londra, tra fibrillazioni in Borsa e inquietudini della City, spingendo il governo laburista di Keir Starmer ad alzare un po’ la voce: sebbene senza per ora seguire l'Ue sulla strada di ritorsioni ravvicinate e insistendo sulla scommessa di riuscire ad arrivare a un accordo a più vasto raggio col presidente Usa in grado di riassorbire la minaccia. «Il nostro Paese», dice il ministro delle Attività Produttive Jonathan Reynolds, si trova in una posizione «relativamente migliore» di altri sui dazi americani, ma annuncia l’avvio di consultazioni con il mondo del business come «passaggio formale necessario al fine di tenere tutte le opzioni» aperte e poter pianificare ipotetici contro-dazi futuri.

RIPRODUZIONE RISERVATA