La Cina aiuta i russi anche al G20 

New Delhi. Fumata nera al G20, dove la Cina ha coperto le spalle all’alleato russo ancora una volta. Pechino, dopo aver presentato nei giorni scorsi un suo fumoso piano di pace per l'Ucraina, al summit dei ministri degli Esteri ha fatto saltare la dichiarazione finale congiunta, rifiutandosi di firmare il testo che chiedeva a Mosca di cessare le ostilità.

Distanza incolmabile

L'unico elemento di novità è stato il primo incontro non programmato tra Antony Blinken e Serghei Lavrov dall'inizio della guerra. Anche in quest'occasione, tuttavia, i capi delle diplomazie di Stati Uniti e Russia sono apparsi su distanze siderali. Con il russo che, tra le altre cose, ha accusato l'Occidente di «seppellire l'accordo sul grano». Il G20 di quest'anno, nelle intenzioni della presidenza indiana, si sarebbe dovuto concentrare riduzione della povertà e riscaldamento globale, ma la guerra in Ucraina ha quasi eclissato gli altri punti all'ordine del giorno. Anche alla riunione dei ministri degli Esteri. Una «farsa», ha denunciato il russo Lavrov, che ha accusato l'Occidente di aver «sacrificato tutte le questioni che dovrebbero essere al centro dell'agenda per le sue ambizioni in Ucraina», facendo pressione sugli Stati neutrali per condannare la Russia. E per questo, ha denunciato, è saltata la dichiarazione congiunta al termine dei lavori.

Lo stop al testo

Un nulla di fatto che, come al G20 economia, è stato nato da «divergenze» sull'Ucraina «che non siamo riusciti a conciliare tra le varie parti», ha confermato il padrone di casa Subrahmanyam Jaishankar. Decisivo il ruolo di Pechino. Il ministro Qin Gang ha ribadito che la Cina «è disposta ad avere un ruolo costruttivo» nella crisi e ha chiesto di superare le «divisioni». Ma quando si è trattato di condannare l'aggressione dell'Ucraina si è unito a Lavrov, rifiutando di firmare la dichiarazione comune con la richiesta a Mosca di un «completo e incondizionato ritiro»: i due unici no tra i 20. Il ritiro dei russi è stato chiesto con forza dal segretario di Stato Usa Antony Blinken. Nel suo breve faccia a faccia con Lavrov (meno di 10 minuti), Blinken ha messo in chiaro che gli Usa sosterranno Kiev «per tutto il tempo necessario»: Mosca «deve mettere fine a questa aggressione ingiusta», senza scommettere sul fatto che gli ucraini, prima o poi, non avranno più sostegno dagli occidentali.