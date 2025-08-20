La cicogna porta due bimbi in paese 

A Genuri, appena 302 abitanti in Marmilla, l’Anagrafe non registrava una nascita da oltre un anno. Poi, in poche settimane, ne sono arrivate due, quasi a voler dire che il futuro è ancora possibile anche nei borghi più piccoli. In un paese così, ogni nuovo bimbo è ossigeno puro per la comunità: segno che si vive bene, che c’è fiducia e voglia di allargare la famiglia.

La storia di Rayan parte da lontano. I suoi genitori, Touria Morchid e Aziz Ouchane, sono arrivati in Sardegna dal Marocco nei primi anni Duemila per lavorare come ambulanti. Viaggiavano di paese in paese, finché un giorno scoprirono Genuri: un borgo che li conquistò per la sua tranquillità e il suo fascino. «Abbiamo deciso di fermarci e abbiamo acquistato una casa nel centro storico, restaurata con cura». Qui hanno cresciuto le loro due figlie, «genuresi a tutti gli effetti», come sottolinea il sindaco Sandro Branca, che saluta con gioia anche l’arrivo del maschietto: «A Genuri ogni nuovo bimbo è un dono prezioso». Poco dopo, un’altra nascita, un fiocco rosa tra le vie del paese: Azzurra Antonia Mascia, figlia di Massimiliano e Lucia Medda. Originario di Las Plassas, Massimiliano è un allevatore che ha trovato a Genuri l’occasione per crescere la sua attività, ha acquistato gli ovili sociali messi in vendita dal Comune e una casa nel centro storico, ristrutturandola e trasferendosi stabilmente. Dopo due maschietti, l’arrivo di una bambina è stato un dono atteso e graditissimo. «A Genuri stiamo bene», sottolinea la coppia.

L’amministrazione

Due storie diverse ma che parlano di integrazione riuscita, investimenti sul territorio e radici che si rafforzano. «Quando una famiglia decide di fermarsi qui e far crescere i propri figli, è il segno che il paese offre qualità di vita», continua il sindaco, convinto che anche il lavoro svolto dall’amministrazione «per valorizzare il borgo abbia contribuito a renderlo più accogliente».

Qui i primi vagiti di Rayan e Azzurra Antonia portano il messaggio che la vita continua, il futuro del paese è fatto di volti nuovi e di famiglie che credono in questo luogo, venendo accolte dai cittadini. E tra qualche mese, la comunità genurese potrà dare il benvenuto a un terzo bimbo.

