La ciclovia è rimasta sulla carta  

Che fine ha fatto il progetto della ciclovia che, percorrendo le vecchie tratte ferroviarie del secolo scorso, dal Basso Sulcis si sarebbe dovuta unire ai percorsi già tracciati a Carbonia e a Sant’Antioco?.

L’attesa

«Il tracciato sarebbe dovuto passare per i territori comunali di Tratalias e San Giovanni Suergiu ma poi dei progetti, e fondi stanziati per realizzarla, non si è saputo più nulla». Lo spiega Cristian Reina cicloamatore, che, con alcune società ciclistiche e altri cicloamatori del territorio, sta creando un comitato per poter accedere agli atti e «capire perché il tratto tra San Giovanni e Tratalias sia rimasto sulla carta e con esso la possibilità di realizzare il collegamento totale del Sulcis con l’Iglesiente».

Il futuro

Negli scorsi anni, l’amministrazione comunale di Tratalias ha portato a termine grazie ai fondi del piano Sulcis, un tratto di cinque chilometri che arriva fino alla diga di Monte Pranu: «Il nostro Comune fu incaricato di ultimare l’opera – spiega Marco Antonio Piras vice sindaco di Tratalias – ma ci fu concesso un contributo di soli centomila euro: non sarebbero bastasti assolutamente a ultimare il tratto mancante, anche perché è necessario ripristinare il ponte sul rio Sassu». Dopo anni qualcosa però potrebbe smuoversi: «Abbiamo raggiunto un accordo con la Provincia oltre che con il Comune di San Giovanni per far sì che, ai centomila euro venga aggiunta la cifra mancante dalla Provincia». Così conferma il commissario Mario Mossa: «Abbiamo già incaricato gli uffici competenti per far sì che l’opera possa finalmente essere conclusa». Opera tanto attesa anche a San Giovanni Suergiu da dove si diramano i due tronconi di pista già esistenti: «Con i lavori si chiuderebbe un cerchio – dice la sindaca Elvira Usai – mettendo in comunicazione le zone interne con i percorsi costieri già esistenti». Il tutto percorrendo i tracciati utilizzati un tempo dalle Fms che conducono a Giba e poi a Siliqua, «incentivando sia i residenti ma anche i turisti a spingersi ben oltre al tracciato già esistente in sicurezza - dice Fabio Corona, escursionista – evitando di percorrere strade extraurbane e ammirando dei paesaggi bellissimi, come i viadotti e gallerie».