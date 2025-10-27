VaiOnline
Posada.
28 ottobre 2025 alle 00:22

La ciclabile dei pericoli sarà messa in sicurezza 

Da circa due anni la pista ciclabile che corre lungo via Mazzini a Posada, sulla provinciale 3 in direzione Torpè, è diventata un problema più che un vantaggio. In appena 800 metri si sono verificati numerosi incidenti che hanno distrutto i paletti di delimitazione, trasformandoli da barriere protettive in veri e propri spuntoni pericolosi per automobilisti e ciclisti. Una situazione che, oltre a generare rischi concreti, ha scatenato le proteste da parte dei cittadini, esasperati anche dall’impatto visivo negativo di quella che rappresenta una delle principali vie d’accesso al paese, in estate molto frequentata in particolare dai turisti. Le lamentele, tuttavia, sono rimaste finora inascoltate, generando ulteriore frustrazione tra i residenti. «L’intervento di sistemazione – spiega il sindaco Salvatore Ruiu, anche presidente dell’Unione dei Comuni del Montalbo, ente che ha realizzato l’opera – è legato alla posa di infrastrutture sotterranee, come condotte idriche e fibra ottica. Al termine dei lavori la pista sarà messa in sicurezza». Promesse sulle quali intende vigilare il consigliere provinciale Giorgio Fresu, che assicura il proprio impegno in sede provinciale «affinché la sicurezza su quel tratto di strada venga pienamente ripristinata».

