“La cicala e la formica” L’ospite è Clara Pili 

In passato prima donna a capo di Confindustria giovani del Sud Sardegna, ora titolare di un’azienda che organizza congressi, ma soprattutto organizzatrice del Festival Pula letteraria. Clara Pili (foto) è l’ospite della nuova puntata de “La cicala e la formica”, in onda su Radiolina stamattina alle 9.30. Con il conduttore, Luigi Almiento (foto) , parlerà delle proprie attività passate, presenti e future, tra cui appunto il Festival Pula letteraria in programma nei giorni 29, 30 e 31 agosto.

