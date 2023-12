“La cicala e la formica”: Almiento ospita Dessì 

La passione per il giornalismo nata fin da adolescente, l’approdo in tv e sul giornale, la crescita, la deontologia professionale che regola l’attività dei giornalisti. E, ovviamente, la storia passata e presente di un gruppo editoriale conosciuto in tutta l’Italia. Il direttore de L’Unione Sarda, Videolina, Radiolina, Sardegna 1 e unionesarda.it, Emanuele Dessì, ne parla domani alle 9.30 a “La cicala e la formica”, la trasmissione di Radiolina condotta da Luigi Almiento, giornalista de L’Unione Sarda.