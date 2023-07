La Cia rassicura Mosca e Kiev 

New York. Una telefonata per rassicurare il Cremlino sull’ammutinamento di Wagner e, poco prima, una missione segreta a Kiev per ascoltare i piani ucraini sull’avvio di negoziati per il cessate il fuoco con la Russia. La Cia tesse la sua tela con il capo William Burns, l’ex ambasciatore americano a Mosca. Descritto in passato da John Kerry come un uomo i cui «contribuiti sono paragonabili a George Kennan e Chip Bohlen», i due leggendari diplomatici americani della Guerra Fredda, Burns gioca da tempo un ruolo chiave nella guerra in Ucraina e nel più ampio scacchiere diplomatico americano facendo leva sulla conoscenza di Mosca, dove è stato inviato durante la presidenza di George W. Bush. Poco dopo la sfida lanciata al Cremlino da Yvegeny Prighozin, Burns ha sentito Sergei Naryshkin, il capo dei servizi di intelligence esterni di Mosca, per ribadire che gli Stati Uniti non sono coinvolti nella marcia di Wagner. Ma prima dell’ammutinamento, Burns era volato a Kiev a giugno per un serie di incontri, incluso il presidente Zelensky, durante i quali è stato informato - riporta il Washington Post - della strategia dell’Ucraina per «riconquistare i territori occupati e aprire negoziati per il cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell’anno».

La Nato e le bombe

C’è poi il nodo delle assicurazioni dall’Occidente: l’ingresso di Kiev della Nato è oggetto di dibattito all’interno dell’alleanza, con alcuni Paesi - fra cui gli Stati Uniti - freddi all’idea di assumere un impegno fermo per l’entrata di Kiev. Ma se sull’appartenenza alla Nato ci sono divergenze fra Stati Uniti e Ucraina, su un punto c’è ampio accordo, ovvero che l’offensiva di Kiev deve mettere il Paese in una posizione di forza per l'avvio di ogni eventuale negoziato. Tanto che, dopo i missili a lungo raggio, potrebbero arrivare a Kiev le bombe a grappolo: gli Stati Uniti stanno pensando di rompere un altro tabù, fornendo all’Ucraina queste controverse armi, messe al bando da una convenzione internazionale. Un proposito che rischia di creare divisioni e polemiche. È quanto ha dichiarato al Washington Post il capo di Stato maggiore interforze Usa, il generale Mike Milley.

