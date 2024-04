«La chiusura? Una tragedia» 

Appelli in tribunale, appelli alla Regione. Il filo rosso dell’iniziativa nella sede della GeNa, è un’invocazione di salvezza per le sorti dell’istituto che accoglie circa 75 persone con disabilità psicofisiche. Istanza ripetuta da tutte le parti in causa: direzione, familiari dei pazienti, sindacati e politici, presenti con ogni cromatismo partitico. Ma per il futuro dell’Opera del Gesù Nazareno più che le parole contano i numeri, dei soldi e delle leggi. «Il tribunale si pronuncerà sulla richiesta dell’ex articolo 700- dichiarano Cgil-Cisl-Uil Fpi- chiesto dall’azienda per sbloccare il Durc». Quel documento di regolarità contributiva senza cui l’impresa cammina sulle sabbie mobili e, come in questo caso, non può accedere agli oltre 700mila euro di crediti né fare pagamenti che superino i 5mila euro. «Ma noi non produciamo mattoni», s’infervora il direttore generale Salvatore Piras: «Qui siamo come un ospedale e dobbiamo dare assistenza h24». Scattano gli applausi dalla folta platea, composta pure da diversi sindaci del territorio.

I conti

GeNa ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo per evitare il fallimento ma il piano industriale deve essere ancora presentato e, soprattutto, approvato. Si temono tempi biblici mentre i 100 lavoratori, gli unici silenti, hanno bisogno di stipendi interi e non degli acconti degli ultimi mesi. “Chiediamo quello che ci spetta”, recita infatti uno striscione. «Io credo - prevede sempre il dg - che manterremo tutti i dipendenti e ne assumeremo degli altri perché abbiamo ricevuto l’accreditamento per altri 15 posti». Anche qui però latitano, oltre alla firma con l’Ares, pure i denari per sostenere i nuovi ingressi, che dovrebbero venire dalla Regione. «E stiamo ancora aspettando - puntualizza la triade sindacale - che vengano aumentate le tariffe». Promessa della precedente amministrazione regionale che non trovò attuazione concreta lasciando l’istituto nelle ormai note condizioni di insostenibilità economica. Con il pericolo di produrre l’equazione fallimento-chiusura. «Sarebbe una tragedia per questi ragazzi- commenta la madre di un giovane ospite- Finirebbero sbandati, non avrebbero più un punto di riferimento». E alcuni di loro infatti implorano con angoscia: “Non si deve chiudere”.

