«La chiusura del Santissima Trinità va scongiurata» 

«La chiusura del Santissima Trinità e della Cittadella della salute sarebbe un disastro assoluto per lavoratori e cittadini. Non siamo disposti ad accettarlo, gli organismi competenti devono intervenire. Chiediamo l'immediata attivazione dei tavoli di confronto». È una dura presa di posizione, quella della Uil Fpl, dopo la lettera che il commissario della Asl 8, Aldo Atzori, ha scritto al prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, paventando anche «la disattivazione delle strutture», viste le «carenze rilevate». Dalle fogne agli impianti elettrici, passando per le vie di fuga.

A intervenire è pure il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Edoardo Tocco, nella doppia veste di consigliere comunale: «L’abbandono in cui versa il Santissima Trinità è la misura della distanza della Regione dalla salute. Servono un'attenzione più oculata, investimento sui sottoservizi e ripristino di zone verdi e parcheggi. Non si può lasciar morire l’ospedale».

Dalla Uil Fpl, parlano i segretari Mimmo Foddis e Massimo Marceddu, che hanno inviato una lettera ad Atzori e all'assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi. «Apprendiamo che il rischio chiusura sarebbe riconducibile a gravi criticità legate alla messa in sicurezza: l’emergenza è nota da diverso tempo, ma adesso si sta traducendo in preoccupazione e allarme tra lavoratori e cittadini». Foddis e Marceddu chiedono «a tutte le figure istituzionali preposte di intervenire per risolvere definitivamente questa assurda situazione. Appare paradossale che non si sia provveduto a una progettazione immediata con tutti i caratteri d’urgenza», è scritto.

Secondo il sindacato, i progetti dovrebbero includere anche «un miglioramento della viabilità e dei parcheggi interni delle strutture, in modo da renderle più fruibili a cittadini e operatori». Infine la Uil Fpl sollecita «il commissario straordinario affinché attivi immediatamente dei tavoli di confronto e discussione in merito al protocollo sulla sanità (il Patto della salute, ndr), siglato il 4 agosto scorso tra Cgil, Cisl e Uil, la presidente Todde e l'assessore Bartolazzi».

