VaiOnline
Mauro Bontempi, Aou Cagliari
10 settembre 2025 alle 00:23

«La chirurgia ridimensionata e indicata solo in casi specifici» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Le tonsilliti rappresentano una delle più comuni cause di accesso presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, degli specialisti in otorinolaringoiatria, delle guardie mediche e dei Pronto soccorso dislocati sul nostro territorio», spiega Mauro Bontempi, medico specialista in Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale al Policlinico ‘Duilio Casula’ dell’Aou di Cagliari: «Le linee guida raccomandano l’uso di antibiotici solo in presenza di tonsilliti di origine batterica. Tuttavia, il loro uso inappropriato è ancora frequente, contribuendo in modo preoccupante all’aumento di resistenze agli antibiotici».

«Un processo infettivo tonsillare può diffondersi alle strutture adiacenti con la formazione di raccolte ascessuali che possono richiedere procedure più invasive quali il drenaggio. Tali infezioni possono avere effetti potenzialmente molto gravi», viceversa, mette in evidenza il medico: «In caso di tonsillite non complicata è sufficiente rivolgersi al proprio medico di medicina generale, a uno specialista otorinolaringoiatra ambulatoriale o al medico della Guardia medica. Qualora al mal di gola si associno sintomi indicatori di complicanze quali difficoltà ad aprire la bocca, a respirare, a mangiare o a parlare è indicato recarsi al Pronto soccorso per una rapida valutazione specialistica».

«Negli ultimi decenni la propensione a eseguire la tonsillectomia è stata ridimensionata e sono state pubblicate varie linee guida per circoscriverne le indicazioni e aumentarne l’appropriatezza», precisa lo specialista: «L’intervento, infatti, comporta rischi (principalmente il sanguinamento post-operatorio, potenzialmente fatale) e dolori significativi, e resta pertanto un’opzione riservata a situazioni selezionate. La tonsillectomia resta invece indicata in caso di tonsilliti batteriche acute ricorrenti (cinque o più episodi all’anno, per orientarsi) o in seguito a uno o più episodi di tonsillite complicata dopo la risoluzione della fase acuta, con la terapia antibiotica sistemica e il drenaggio dell’ascesso».

«Un’opzione che comporta meno rischi post-operatori e una ripresa più rapida», afferma Bontempi, «è l’intervento di tonsillotomia (riduzione volumetrica delle tonsille) indicato nei casi in cui l’aumento delle dimensioni delle tonsille e/o delle adenoidi (ipertrofia) determina l’ostruzione delle vie respiratorie e causa disturbi respiratori durante il sonno».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 