«La chirurgia ridimensionata e indicata solo in casi specifici» 

«Le tonsilliti rappresentano una delle più comuni cause di accesso presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, degli specialisti in otorinolaringoiatria, delle guardie mediche e dei Pronto soccorso dislocati sul nostro territorio», spiega Mauro Bontempi, medico specialista in Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale al Policlinico ‘Duilio Casula’ dell’Aou di Cagliari: «Le linee guida raccomandano l’uso di antibiotici solo in presenza di tonsilliti di origine batterica. Tuttavia, il loro uso inappropriato è ancora frequente, contribuendo in modo preoccupante all’aumento di resistenze agli antibiotici».

«Un processo infettivo tonsillare può diffondersi alle strutture adiacenti con la formazione di raccolte ascessuali che possono richiedere procedure più invasive quali il drenaggio. Tali infezioni possono avere effetti potenzialmente molto gravi», viceversa, mette in evidenza il medico: «In caso di tonsillite non complicata è sufficiente rivolgersi al proprio medico di medicina generale, a uno specialista otorinolaringoiatra ambulatoriale o al medico della Guardia medica. Qualora al mal di gola si associno sintomi indicatori di complicanze quali difficoltà ad aprire la bocca, a respirare, a mangiare o a parlare è indicato recarsi al Pronto soccorso per una rapida valutazione specialistica».

«Negli ultimi decenni la propensione a eseguire la tonsillectomia è stata ridimensionata e sono state pubblicate varie linee guida per circoscriverne le indicazioni e aumentarne l’appropriatezza», precisa lo specialista: «L’intervento, infatti, comporta rischi (principalmente il sanguinamento post-operatorio, potenzialmente fatale) e dolori significativi, e resta pertanto un’opzione riservata a situazioni selezionate. La tonsillectomia resta invece indicata in caso di tonsilliti batteriche acute ricorrenti (cinque o più episodi all’anno, per orientarsi) o in seguito a uno o più episodi di tonsillite complicata dopo la risoluzione della fase acuta, con la terapia antibiotica sistemica e il drenaggio dell’ascesso».

«Un’opzione che comporta meno rischi post-operatori e una ripresa più rapida», afferma Bontempi, «è l’intervento di tonsillotomia (riduzione volumetrica delle tonsille) indicato nei casi in cui l’aumento delle dimensioni delle tonsille e/o delle adenoidi (ipertrofia) determina l’ostruzione delle vie respiratorie e causa disturbi respiratori durante il sonno».