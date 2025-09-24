La chiesetta sarà restaurata 

Tutto pronto per il restauro conservativo della chiesa San Pietro di Ponte, il sito religioso incastonato nel cimitero quartese e risalente al 1200.
Un monumento cittadino riconosciuto dalla Soprintendenza di Cagliari all’interno del programma di tutela nazionale dei beni artistici e culturali.
Il progetto - finanziato con oltre 200mila euro - prevede il ripristino del tetto, mediante la sostituzione delle travi ammalorate e del tegolato soprastante, nonché il rafforzamento strutturale dell’intero edificio, salvaguardando i materiali originari. I lavori sono stati affidati nei giorni scorsi dal Comune a un’impresa quartese. Presto, dunque, la chiesetta dovrebbe riacquistare l’antico splendore
