Cimitero
25 settembre 2025 alle 00:34

La chiesetta sarà restaurata 

Tutto pronto per il restauro conservativo della chiesa San Pietro di Ponte, il sito religioso incastonato nel cimitero quartese e risalente al 1200.

Un monumento cittadino riconosciuto dalla Soprintendenza di Cagliari all’interno del programma di tutela nazionale dei beni artistici e culturali.

Il progetto - finanziato con oltre 200mila euro - prevede il ripristino del tetto, mediante la sostituzione delle travi ammalorate e del tegolato soprastante, nonché il rafforzamento strutturale dell’intero edificio, salvaguardando i materiali originari. I lavori sono stati affidati nei giorni scorsi dal Comune a un’impresa quartese. Presto, dunque, la chiesetta dovrebbe riacquistare l’antico splendore

