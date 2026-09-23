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Via Marconi.
24 settembre 2026 alle 00:49

La chiesetta riapre ai visitatori 

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La storica chiesetta di San Pietro di Ponte, incastonata nel cimitero monumentale di via Marconi, apre le porte ai visitatori dopo il restauro conservativo finanziato dal Comune e dal Ministero della Cultura.L’appuntamento, promosso dalla Soprintendenza archeologia in collaborazione con il Comune e lo Studio Dmc, è per sabato, in occasione delle Giornate europee del patrimonio: spazio a visite guidate con partenza alle 10, 11 e 12, secondo un percorso itinerante in cinque tappe che unisce storia, materia e le sfide del cantiere.

Dopo l’introduzione da parte dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Conti e l’approfondimento sulle Giornate europee a cura dell’architetto Stefano Montinari, funzionario della Soprintendenza, il pubblico verrà accompagnato in un itinerario ricco di contributi di tecnici ed esperti che hanno lavorato al restauro. «La restituzione della chiesa di San Pietro di Ponte rappresenta un traguardo di alto valore per la tutela del patrimonio culturale del territorio», commenta Montinari: «La sinergia tra enti locali, ministero e professionisti ha consentito di superare importanti criticità conservative, salvaguardando un’architettura tardo-romanica e gotica di grandissimo pregio». (f. l.)

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