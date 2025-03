La chiesetta restaurata apre ai fedeli 

Grande festa nella chiesetta di San Benedetto in via Marconi che ha aperto le porte per la prima volta dopo i recenti lavori di restauro.

L’occasione è stata la tappa della stazione quaresimale lì fissata, un momento di grande fede e spiritualità. Tantissimi i fedeli che sono accorsi nel cammino di preghiera verso la basilica di Sant’Elena.Si è trattato di un’occasione unica in attesa che l’antica chiesetta sia restituita in via definitiva ai fedeli. Sono ancora in corso infatti alcuni lavori di rifinitura all’interno mentre l’intervento è completato all’esterno con il rifacimento di tetto e facciata e anche della pavimentazione del vicolo che ogni volta che pioveva si trasformava in un pantano.Inoltre sono stati sistemati davanti a uno degli ingressi i dissuasori in modo da evitare la sosta delle auto di fronte al sito. La speranza è che la chiesa possa aprire per la festa di luglio.

